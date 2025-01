Xây dựng Đảng Báo Nghệ An mở 4 chuyên mục mới tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, các sự kiện quan trọng của đất nước Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Ban Biên tập Báo Nghệ An đặt ra trong năm 2025, nhằm tuyên truyền có hiệu quả Đại hội Đảng các cấp và các sự kiện quan trọng của đất nước.

Chiều 23/1, Báo Nghệ An tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2025. Tham dự hội nghị có đồng chí Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập cùng các đồng chí trong Ban Biên tập và toàn thể cán bộ, phóng viên, nhân viên, các cán bộ hưu trí Báo Nghệ An.

Toàn cảnh cuộc gặp mặt. Ảnh: Lâm Tùng

Năm 2024, Báo Nghệ An tiếp tục vững vàng đứng trong top đầu báo Đảng địa phương cả nước về cả nội dung, hình thức, chất lượng các ấn phẩm, sản phẩm. Hệ sinh thái số của Báo Nghệ An tiếp tục thu hút ngày càng lớn lượng tương tác của độc giả, khán – thính giả. Những kết quả nêu trên là tất yếu bởi sự phát triển của Báo Nghệ An, đồng thời thể hiện tinh thần quyết liệt đổi mới của Đảng ủy, Ban Biên tập, toàn thể cán bộ, phóng viên Báo Nghệ An.

Năm 2024 là năm thứ 2 liên tiếp, Báo Nghệ An được Bộ Thông tin – Truyền thông xếp loại Xuất sắc trong chuyển đổi số báo chí của cả nước. Cũng trong năm này, Báo Nghệ An đạt 63 giải báo chí (nhiều hơn 12 giải so với năm 2023), trong đó có 19 giải báo chí toàn quốc do các bộ, ngành Trung ương tổ chức. Đặc biệt, năm 2024, Báo Nghệ An được Ban Tổ chức Trung ương biểu dương là đơn vị tiêu biểu vì thành tích tham gia các giải báo chí viết về xây dựng Đảng Búa liềm vàng.

Tham dự cuộc gặp mặt có các đồng chí nguyên lãnh đạo Báo Nghệ An, các cán bộ hưu trí. Ảnh: Lâm Tùng

Nhờ thực hiện sâu sát định hướng, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Báo Nghệ An luôn nỗ lực với vai trò là "lá cờ đầu" trên mặt trận tư tưởng văn hóa; chủ động đi trước, đi sớm trong thực hiện các nhiệm vụ thông tin tuyên truyền, trong đó ngay từ đầu năm 2025 đã mở các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền hướng tới Đại hội XIV của Đảng.

Bước sang năm 2025, đội ngũ cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An quyết tâm phát huy những thành quả đạt được, nỗ lực xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện, xứng đáng với danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Tại hội nghị, Đảng ủy, Ban Biên tập, Công đoàn Báo Nghệ An đã phát động phong trào thi đua trong toàn thể cán bộ, phóng viên, nhân viên, các tổ chức đoàn thể.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương - Phó Tổng Biên tập, Chủ tịch Công đoàn Báo Nghệ An phát động thi đua năm 2025. Ảnh: Lâm Tùng

Theo đó, thời gian tới, Báo Nghệ An tiếp tục tuyên truyền, cổ vũ động viên cán bộ, phóng viên, nhân viên nỗ lực thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2025. Trong đó, tuyên truyền đậm nét sự chỉ đạo điều hành của lãnh đạo tỉnh, sự nỗ lực của các ngành, các cấp và của toàn quân, toàn dân trong cải cách hành chính, thu hút đầu tư, thực hiện các chương trình, dự án mang tính động lực để hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Trong năm 2025, Báo Nghệ An xác định tiếp tục đổi mới hình thức, nội dung để tuyên truyền hiệu quả các nhiệm vụ công tác trọng tâm, trong đó tập trung tuyên truyền những chủ đề lớn, các ngày lễ lớn trong năm 2025. Đặc biệt, để tuyên truyền có hiệu quả Đại hội Đảng các cấp, từ đầu năm 2025, Báo Nghệ An mở thêm 4 chuyên mục mới trên ấn phẩm báo in, báo điện tử, gồm: Sắp xếp, tinh gọn bộ máy; Kết quả Đại hội Đảng các cấp; Chính sách mới; Chống lãng phí.

Đồng chí Nguyễn Thị An Nhân - Phó Chủ tịch Công đoàn Báo Nghệ An thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức. Ảnh: Lâm Tùng

Bên cạnh đó, một trong những nhiệm vụ quan trọng trong năm tới là thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển toàn diện Báo Nghệ An gắn với chuyển đổi số giai đoạn 2022- 2027, có tính đến năm 2030 đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành; tiếp tục xây dựng các chuyên đề chuyên sâu; đổi mới nội dung, hình thức, cách thức mở rộng tương tác của báo Nghệ An điện tử.

Trên cơ sở đó, đội ngũ cán bộ, phóng viên Báo Nghệ An cần tập trung nâng cao chất lượng trên các ấn phẩm, tăng tương tác với độc giả qua các nền tảng mạng xã hội; cùng với đó, tập trung đổi mới cách thức trình bày nhật báo, nâng chất lượng các bài viết trên báo điện tử theo phương châm nhanh – chính xác – hấp dẫn nhằm giữ vững và phát huy thương hiệu Báo Nghệ An.

Báo Nghệ An ký kết giao ước thi đua năm 2025. Ảnh: Lâm Tùng

Song song với các hoạt động chuyên môn, Báo Nghệ An cũng đặt mục tiêu thực hiện có hiệu quả các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện, tiếp tục tổ chức tốt chương trình ủng hộ, giúp đỡ xã nghèo Xiêng My, huyện Tương Dương được tỉnh phân công; xây dựng tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên đạt các danh hiệu Vững mạnh xuất sắc.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Đức Kiên – Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An nhấn mạnh: Trong năm 2025, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Báo Nghệ An là mở đợt tuyên truyền cao điểm hướng tới Đại hội Đảng các cấp, các sự kiện lớn của đất nước. Bằng cách mở thêm 4 chuyên mục mới trên cả ấn phẩm báo in và báo điện tử sẽ giúp cho độc giả tiếp cận thông tin một cách nhanh chóng, bài bản, có hệ thống. Đây là nhiệm vụ vô cùng quan trọng, vì vậy, Ban Biên tập Báo Nghệ An yêu cầu đội ngũ cán bộ, phóng viên tập trung xây dựng nội dung, lan tỏa để 4 chuyên mục mới phát huy hiệu quả một cách cao nhất.

Đồng chí Ngô Đức Kiên – Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An phát biểu tại cuộc gặp mặt. Ảnh: Lâm Tùng

Chứng kiến sự phát triển, đổi mới không ngừng của tờ báo Đảng, đồng chí Nguyễn Thanh Tiên - Nguyên Tổng Biên tập Báo Nghệ An bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi, tự hào về những kết quả đạt được trong những năm qua. Đồng chí cũng kỳ vọng đội ngũ cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, ngày càng phát triển hơn nữa, khẳng định được thương hiệu Báo Nghệ An.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tiên - Nguyên Tổng Biên tập Báo Nghệ An chia sẻ tại cuộc gặp mặt. Ảnh: Lâm Tùng