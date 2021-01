Báo Nghệ An: Phát huy vai trò tiên phong của Đảng viên trong giai đoạn mới

Sáng 7/01, Đảng bộ Báo Nghệ An tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Lê Thị Kim Oanh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Các cơ quan cấp tỉnh. Ảnh: Đức Anh

Đảng bộ Báo Nghệ An hiện có 4 chi bộ với tổng 50 đảng viên. Năm 2020, Đảng ủy báo tập trung đổi mới, sáng tạo, linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, trọng tâm là công tác tuyên truyền, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành kịp thời của cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.

Mặc dù điều kiện hoạt động tác nghiệp của đảng viên là phóng viên trên địa bàn rộng và đa dạng về lĩnh vực, loại hình, nhưng nhờ sự linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng ủy báo đã tổ chức Đại hội Đảng bộ Báo Nghệ An khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đúng tiến độ và chất lượng. Đồng thời với đó là duy trì chế độ sinh hoạt cấp ủy, chi bộ nề nếp, nghiêm túc và nâng cao chất lượng.

Đồng chí Trần Văn Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An trình bày báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020. Ảnh: Đức Anh

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể như Công đoàn, Đoàn Thanh niên với nhiều hoạt động rõ nét, tạo ra nhiều sân chơi bổ ích cho cán bộ, nhân viên, góp phần thắt chặt mối gắn kết, chia sẻ trong cơ quan; đồng thời có nhiều hoạt động từ thiện xã hội.

Năm 2020, cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An tiếp tục đóng góp hỗ trợ xã Xiêng My , huyện Tương Dương. Sau 8 năm duy trì chương trình tặng bò sinh sản cho hộ nghèo, Báo Nghệ An đã tặng 67 con bò cho hộ nghèo và nhiều hỗ trợ thiết thực khác cho người dân.

Đồng chí Lê Thị Kim Oanh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan cấp tỉnh đánh giá cao sự đổi mới, sáng tạo và hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Báo Nghệ An trong năm 2020. Ảnh: Đức Anh

Đảng ủy báo cũng luôn quan tâm đặc biệt đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, sự nêu gương của cán bộ, đảng viên, tạo sự lan tỏa trong toàn đội ngũ cán bộ, biên tập viên, kỹ thuật viên với dấu ấn riêng về phong cách, đạo đức, tư cách của người làm báo Đảng.

Năm 2021 là năm Báo Nghệ An kỷ niệm 60 năm thành lập. Để thiết thực chào mừng sự kiện này, đồng thời xứng đáng đơn vị Anh hùng thời kỳ đổi mới; Đảng ủy Báo Nghệ An đặt ra quyết tâm tiếp tục đổi mới lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, đi trước của mỗi đảng viên để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Song song với đó là tiếp tục chăm lo công tác xây dựng Đảng và phong trào đoàn thể với nhiều dấu ấn, điểm sáng mới.

Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An khẳng định quyết tâm tiếp tục đổi mới lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, đi trước của mỗi đảng viên để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2021. Ảnh: Đức Anh

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Kim Oanh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan cấp tỉnh đánh giá cao sự đổi mới, sáng tạo và hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy và Đảng bộ Báo Nghệ An trong năm 2020.

Nhấn mạnh những khó khăn, thách thức đang đặt ra đối với hoạt động của Báo Nghệ An trong năm 2021, nhất là trong bối cảnh thực hiện tự chủ 100% chi lương cho cán bộ, người lao động, đồng chí Lê Thị Kim Oanh cho rằng, Đảng ủy Báo Nghệ An cần tiếp tục chăm lo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động Báo Nghệ An cần tiếp tục giữ vững quan điểm, lập trường chính trị vững vàng, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An trao tặng Giấy khen cho tập thể chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2020. Ảnh: Đức Anh

Đồng chí Lê Thị Kim Oanh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy các cơ quan cấp tỉnh trao tặng giấy khen cho 2 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2020. Ảnh: Đức Anh Chăm lo nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ và lấy nguyên tắc tập trung dân chủ, phê bình và tự phê bình làm nòng cốt quy tụ, tập hợp sức mạnh đoàn kết để lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ của cấp ủy. Cùng với đó, tiếp tục sắp xếp lại tổ chức và nhân lực đảm bảo hợp lý, hoạt động hiệu lực, hiệu quả cao hơn; chăm lo nâng cao chất lượng đội ngũ, nhất là người đứng đầu các khâu, bộ phận trong tòa soạn.