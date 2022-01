Báo Nghệ An phối hợp với Bưu điện tỉnh trao quà Tết người nghèo ở Hưng Nghĩa, Hưng Nguyên

Đồng chí Trần Văn Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An trao tặng báo Nghệ An số Xuân Nhâm Dần cho các hộ dân. Ảnh: Nguyệt Minh

Xã Hưng Nghĩa được sáp nhập từ xã Hưng Tiến và Hưng Thắng; toàn xã có 7.600 hộ, trong đó có 0,5% là hộ nghèo. Với mong muốn mang Tết ấm Xuân vui về với bà con vùng quê khó khăn, dịp này, đoàn công tác trao tặng những món quà ý nghĩa, gồm 500 nghìn đồng và một cuốn Báo Nghệ An số Xuân Nhâm Dần năm 2022 cho 50 hộ nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã.

Ông Lê Đình Chiến - Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh trao quà hộ nghèo ở xã Hưng Nghĩa, huyện Hưng Nguyên. Ảnh: Nguyệt Minh

50 suất quà Tết được trao cho các hộ nghèo ở xã Hưng Nghĩa, huyện Hưng Nguyên. Ảnh: Nguyệt Minh

Được biết, trong năm 2021, vượt qua khó khăn của đại dịch, Bưu điện tỉnh Nghệ An đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tiếp tục làm tốt công tác hoạt động xã hội. Đặc biệt, ngoài chương trình trao quà Tết cho hộ nghèo thường niên, năm nay, Bưu điện tỉnh Nghệ An đã phối hợp cùng Báo Nghệ An ủng hộ xóa 2 nhà tranh tre tại xã Xiêng My, huyện Tương Dương./.