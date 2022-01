Báo Nghệ An phối hợp với TTH GROUP và Công ty May Minh Anh Kim Liên trao 100 suất quà Tết

Dịp này, Báo Nghệ An phối hợp với Công ty cổ phần May Minh Anh Kim Liên trao tặng 50 suất quà và Tổng công ty TTH GROUP trao 50 suất quà Tết cho các hộ nghèo trên địa bàn xã Châu Nhân; mỗi suất quà trị giá 500 nghìn đồng và ấn phẩm Nghệ An số Xuân Nhâm Dần 2022.

Ông Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An tặng quà Tết tới hộ nghèo ở xã Châu Nhân. Ảnh: Đình Tuyên Đại diện Công ty CP May Minh Anh Kim Liên trao quà Tết người nghèo ở Châu Nhân. Ảnh: Đình Tuyên Xã Châu Nhân hiện có gần 2.000 hộ dân, 1/3 là hộ giáo dân, trong đó có hơn 3% là hộ nghèo, nhiều hộ dân khu vực ngoài đê thường bị ngập lụt, đời sống bà con còn nhiều khó khăn.