Xã hội

Báo Nghệ An tặng quà Tết Mẹ Việt Nam anh hùng

Nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ, Đoàn công tác Báo Nghệ An do đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương - Phó Tổng Biên tập, Chủ tịch Công đoàn dẫn đầu cùng đại diện Công đoàn Báo Nghệ An đến thăm, chúc Tết Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Cháu ở xã Hưng Nghĩa (Hưng Nguyên).