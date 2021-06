Báo Nghệ An tặng tủ đông cho các chốt biên phòng chống dịch Covid-19

Đại tá Lê Như Cương – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội biên phòng tỉnh gửi lời cảm ơn chân thành tới Báo Nghệ An và các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã tiếp thêm sức mạnh để các lực lượng cán bộ chiến sĩ biên phòng Nghệ An. Ảnh: Đinh Nguyệt

Thay mặt các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch, đại tá Lê Như Cương – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội biên phòng tỉnh gửi lời cảm ơn chân thành đến Báo Nghệ An và các nhà hảo tâm. Trong thời gian qua, Báo đã làm tốt vai trò cầu nối nghĩa tình cùng các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh chung tay hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần; tiếp thêm sức mạnh để các lực lượng cán bộ chiến sĩ biên phòng Nghệ An an tâm, vững vàng trên tuyến đầu chống dịch.