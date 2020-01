Báo Nghệ An thăm hỏi, tặng quà Tết Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân liệt sỹ

(Baonghean.vn) - Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, ngày 7/1, đoàn công tác Báo Nghệ An do đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Tổng Biên tập Báo Nghệ An dẫn đầu đã đến thăm, chúc Tết các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân liệt sỹ, gia đình cán bộ về hưu.