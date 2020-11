Báo Nghệ An thăm, tặng quà cán bộ nghỉ hưu nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập cơ quan

(Baonghean.vn) - Nhân dịp 59 năm ngày Báo Nghệ An ra số đầu tiên (10/11/1961 - 10/11/2020), chiều 4/11, đoàn cán bộ Báo Nghệ An do đồng chí Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng biên tập Báo Nghệ An dẫn đầu về thăm, tặng quà chúc mừng đồng chí Thái Ngô Dương - Nguyên Tổng biên tập Báo Nghệ An đã nghỉ hưu.