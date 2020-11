Báo Nghệ An thăm, tặng quà cán bộ nghỉ hưu nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập cơ quan

Ngày 6/11, đoàn cán bộ Báo Nghệ An do đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Tổng Biên tập Báo Nghệ An dẫn đầu đã đến thăm, tặng quà đồng chí Phan Thị Thúy Liên - nguyên Tổng Biên tập Báo Nghệ An đã nghỉ hưu; Thăm, tặng quà 2 đồng chí Lê Huy Lạp, Đặng Thị Thắng - nguyên cán bộ Báo Nghệ An tại nhà riêng.

Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Tổng Biên tập Báo Nghệ An thăm và tặng quà đồng chí Phan Thị Thúy Liên - nguyên Tổng Biên tập Báo Nghệ An. Ảnh: Thành Cường Thay mặt tập thể Báo Nghệ An, đồng chí Phạm Thị Hồng Toan đã gửi lời thăm hỏi ân cần, tri ân đối với nguyên lãnh đạo, cán bộ của Báo đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của đơn vị qua các thời kỳ. Đồng thời, đồng chí Tổng Biên tập cũng đã thông báo những kết quả đạt được trong năm qua của Báo Nghệ An.