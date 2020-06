Báo Nghệ An thăm, tặng quà lãnh đạo, phóng viên nghỉ hưu nhân dịp 21/6

(Baonghean.vn) - Sáng 12/6, đoàn cán bộ Báo Nghệ An do đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An dẫn đầu cùng cán bộ, nhân viên cơ quan đến thăm, tặng quà nguyên lãnh đạo, phóng viên Báo Nghệ An qua các thời kỳ.