Báo Nghệ An tổ chức Gặp mặt chào mừng ngày doanh nhân Việt Nam

(Baonghean.vn) - Chiều 10/10, tại TP. Vinh, nhân dịp chào mừng kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, Báo Nghệ An tổ chức gặp mặt chúc mừng, tri ân các doanh nhân, doanh nghiệp có những gắn kết trong công tác truyền thông và hoạt động xã hội, an sinh xã hội.

Dự chương trình, về phía lãnh đạo tỉnh có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Nam Đình - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Cùng dự có đồng chí Bùi Duy Đông - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An; đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư. Buổi lễ có sự tham dự của lãnh đạo các hội doanh nghiệp trên địa bàn, gồm các ông: Hoàng Viết Đường - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Nghệ An; Trần Anh Sơn - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp tiêu biểu Nghệ An; Nguyễn Đàm Văn - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ Nghệ An; cùng các doanh nhân. Về phía Báo Nghệ An có đồng chí Ngô Đức Kiên – Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập; cùng các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Biên tập, cán bộ, phóng viên.

Gần 61 năm xây dựng và phát triển, Báo Nghệ An thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm được giao, trở thành cầu nối quan trọng giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với Nhân dân và doanh nhân, doanh nghiệp. Quá trình đó, sự kết nối, đồng hành của các doanh nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã giúp sức rất lớn để Báo Nghệ An thực hiện được nhiều hoạt động xã hội, nhiều chương trình an sinh xã hội đạt hiệu quả cao.

Điển hình, các doanh nhân, doanh nghiệp đã đồng hành, tài trợ kinh phí, cùng Báo Nghệ An tổ chức thành công 24 mùa giải Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An, tạo sân chơi bổ ích cho con em các địa phương.

Trưởng thành từ giải đấu này, nhiều cầu thủ đã thành danh, như: Công Vinh, Công Phượng, Quế Ngọc Hải, Phan Văn Đức, Phạm Xuân Mạnh, Đặng Văn Lắm, Đinh Xuân Tiến… góp phần lan tỏa giải đấu, để lại nhiều ấn tượng đẹp trong các lứa tuổi thiếu niên - nhi đồng và người hâm mộ bóng đá; thúc đẩy hơn nữa sự phát triển của bóng đá Nghệ An cũng như phong trào thể dục, thể thao trong Nhân dân.

Cùng với đó, hàng năm, rất nhiều doanh nhân, doanh nghiệp đã phối hợp chặt chẽ với Báo Nghệ An tổ chức các hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội, góp phần cùng với toàn tỉnh hỗ trợ những hoàn cảnh, gia đình khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Điển hình như các hoạt động trao quà Tết vì người nghèo vào dịp Tết Nguyên đán tại các huyện vùng cao, địa bàn khó khăn; trao tặng học bổng dành cho học sinh khó khăn như “Áo ấm mùa đông”, “Tủ sách bồ công anh”…

Gần đây, Báo Nghệ An phối hợp với Hội doanh nhân trẻ, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Nghệ An, Tập đoàn TH, Tập đoàn Ecopark, Tập đoàn TTH, Công ty May Minh Anh, Công ty Cổ phần Xi măng Sông Lam, Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Bất động sản Tâm Quê… thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách nhân Ngày Thương binh – Liệt sỹ; tặng quà công nhân có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ đồng bào bị thiên tai và nhiều hoàn cảnh éo le trong cuộc sống.

Hai năm gần đây, cả xã hội gồng mình vượt qua khó khăn thời kỳ đại dịch Covid-19. Vượt qua giai đoạn đó, đa số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và cả nước đã trụ vững để tạo đà cho phục hồi và phát triển hiện nay. Ngay cả trong giai đoạn khó khăn đó, Báo Nghệ An phối hợp với các doanh nhân, doanh nghiệp tổ chức hàng chục đợt thiện nguyện, hoạt động an sinh xã hội, lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng. Mới đây nhất, trong đầu tháng 10 này, rất nhiều doanh nghiệp, cá nhân phối hợp với Báo Nghệ An hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do lũ lụt sau bão số 4 ở nhiều vùng quê và lũ quét ở huyện Kỳ Sơn.

“Tất cả những hoạt động phối hợp thiện nguyện, an sinh xã hội giữa các doanh nhân, doanh nghiệp với Báo Nghệ An trong thời gian qua và cả trong thời gian tới, chúng tôi ví như những cánh én góp phần làm nên mùa xuân. Báo Nghệ An cũng như những người dân được hỗ trợ từ các doanh nhân, doanh nghiệp rất cảm kích sự đồng hành đó và mong muốn tiếp tục nhân lên trong thời gian tới” - đồng chí Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An nhấn mạnh.

Một trong những hoạt động phối hợp hiệu quả nữa giữa Báo Nghệ An với các doanh nhân, doanh nghiệp, đó là công tác tuyên truyền, quảng bá doanh nghiệp trên các ấn phẩm của Báo Nghệ An và mạng xã hội.

Với phương châm: "Các doanh nhân, doanh nghiệp tập trung chăm lo sản xuất, kinh doanh hiệu quả, giải quyết nhiều việc làm, thu nhập cho lao động và tham gia tốt hoạt động an sinh xã hội, còn Báo Nghệ An luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp để lan tỏa thương hiệu”, hàng chục năm qua, nhất là trong những năm gần đây, công tác phối hợp trong lĩnh vực truyền thông giữa Báo Nghệ An với các doanh nghiệp được triển khai bài bản, hiệu quả.

“Với sự phối hợp hiệu quả lâu nay, chúng tôi tin tưởng và kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa mối liên kết giữa các doanh nhân, doanh nghiệp với Báo Nghệ An, từ đó, đem lại lợi ích thiết thực cho các bên tham gia, tăng cường thêm các hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội, lan tỏa thương hiệu các doanh nghiệp trên quê hương Bác Hồ kính yêu!” - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An bày tỏ.

Tại chương trình gặp mặt, các doanh nhân cũng đã phát biểu góp ý, trao đổi nhằm tăng cường mối liên kết ngày càng bền chặt, hiệu quả hơn giữa các doanh nghiệp với Báo Nghệ An, nhất là trong các công tác tuyên truyền, phối hợp thực hiện những hoạt động xã hội, nhiều chương trình an sinh xã hội đạt hiệu quả ngày càng cao hơn nữa.