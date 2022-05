Báo Nghệ An trao đổi kinh nghiệm với báo Đảng các tỉnh phía Bắc

Từ ngày 19-21/5, đoàn công tác do đồng chí Trần Văn Hùng – Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An dẫn đầu đến làm việc tại các đơn vị: Báo Hà Nam, Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh và Báo Hải Phòng. Cùng đi với đoàn có đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và PA03 Công an tỉnh.

Đây là hoạt động trong chương trình tìm hiểu mô hình của các báo Đảng địa phương trong toàn quốc do Báo Nghệ An tổ chức.

Đoàn Báo Nghệ An làm việc với Báo Hà Nam. Ảnh: Xuân Hoàng Tại tỉnh Hà Nam, đoàn Báo Nghệ An làm việc với Báo Hà Nam, nghe chia sẻ về những thuận lợi, khó khăn trong hoạt động của báo bạn. Điểm nổi bật của Báo Hà Nam hiện nay là mặc dù địa phương có diện tích tự nhiên nhỏ, dân số không cao, nhưng lượng phát hành báo in hàng ngày đạt trên 10 nghìn tờ. Báo Nghệ An tặng quà lưu niệm cho Báo Hà Nam. Ảnh: XH Theo chia sẻ của Báo Hà Nam, để đạt được lượng phát hành như vậy, Tỉnh ủy Hà Nam có chủ trương cấp phát báo miễn phí cho đảng viên từ 50 tuổi Đảng trở lên. Ngoài ra hai bên cũng trao đổi những kinh nghiệm và cách làm sáng tạo trong các lĩnh vực hoạt động khác.

Tại tỉnh Quảng Ninh, đoàn công tác làm việc với Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh. Đây là mô hình sáp nhập đầu tiên trên cả nước giữa các cơ quan báo chí, văn nghệ trên địa bàn tỉnh, nên có quy mô lớn về cơ cấu tổ chức và sản xuất các lĩnh vực truyền thông.

Đoàn Báo Nghệ An làm việc với Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Xuân Hoàng Hiện nay báo in của Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh có 2 ấn phẩm chính là báo Quảng Ninh hàng ngày và báo Quảng Ninh cuối tuần; ngoài ra hàng năm còn xuất bản các số báo đặc biệt khác. Lượng xuất bản báo in hàng ngày của Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh cũng đạt khá cao. Đặc biệt, từ nhiều năm nay, Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh đã có sự hợp tác với các đơn vị báo trong và ngoài nước và đang hướng đến tập đoàn viễn thông mạnh.



Tại tỉnh Hải Phòng, đoàn được Báo Hải Phòng chia sẻ những thông tin cần thiết, trong đó điểm mạnh nhất của Báo Hải Phòng là lượng phát hành báo in hiện đạt 27.000 tờ/kỳ. Hiện nay Báo Hải Phòng đang xây dựng đề án chuyển đổi số.