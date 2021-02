Báo Nghệ An: Trao đổi về kinh nghiệm, kỹ năng tiếp cận cơ sở, phát triển đề tài

Đồng chí Ngô Đức Kiên - Phó Tổng Biên tập, Thư ký Chi hội Hội Nhà báo Báo Nghệ An khai mạc buổi tập huấn. Ảnh: Lâm Tùng

Sáng 22/2, Chi hội Hội Nhà báo Báo Nghệ An tổ chức tập huấn nghiệp vụ báo chí. Tham dự buổi tập huấn có các đồng chí trong Ban Biên tập, lãnh đạo Phòng Xuất bản, lãnh đạo và phóng viên các phòng Thời sự, Văn xã, Kinh tế, Bạn đọc.

Toàn cảnh buổi tập huấn. Ảnh: Lâm Tùng

Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Báo Nghệ An trực tiếp trao đổi các nội dung về kỹ năng tác nghiệp, phát hiện vấn đề nhằm nâng cao chất lượng từng ấn phẩm của Báo Nghệ An cả trên báo in và báo điện tử.

Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Báo Nghệ An trao đổi kinh nghiệm trong tác nghiệp. Ảnh: Lâm Tùng

Các đại biểu, học viên dự tập huấn. Ảnh: Lâm Tùng

Dưới hình thức trình chiếu, đánh giá về từng tác phẩm từ quá trình phát hiện đề tài, xây dựng ý tưởng và tác nghiệp thực tiễn, buổi tập huấn đã sôi nổi thảo luận, trao đổi các kinh nghiệm như kỹ năng tiếp cận cơ sở, phát hiện, chọn lọc thông tin, cách thể hiện... cho một bài viết.

Đồng chí Nguyễn Đình Sâm - Trưởng phòng Xuất bản trao đổi về một số vấn đề trong công tác biên tập. Ảnh: Lâm Tùng Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan trao đổi cùng phóng viên về cách phát triển đề tài khi về với cơ sở. Ảnh: Lâm Tùng

Phóng viên Khánh Ly trao đổi về quá trình tác nghiệp ở cơ sở khi viết về đề tài xây dựng Đảng. Ảnh: Lâm Tùng Đặc biệt, buổi tập huấn đã thảo luận và xây dựng một chuyên đề sâu về đề tài xây dựng Đảng, gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống.