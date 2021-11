Báo Nghệ An trao giải Cuộc thi Ảnh báo chí, Video clip 'Khoảnh khắc Vàng' lần thứ 10

Dự lễ, về phía Trung ương có các đồng chí: Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân; PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng lý luận Văn học nghệ thuật Trung ương, nguyên Tổng Biên tập Báo Nghệ An; Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nhà báo Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Nhà báo Nguyễn Bá - Tổng Biên tập Tạp chí Thông tin và Truyền thông, trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Về phía lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Đức Cường - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ngọc Kim Nam - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Nam Đình - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

Đến dự còn có các đồng chí: Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nhà báo Trần Minh Ngọc - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Nghệ An, Giám đốc Đài PTTH Nghệ An; Nhà báo Nguyễn Công Thành - Tổng Biên tập Báo Hà Tĩnh; Nhà báo Phạm Văn Báu - Tổng Biên tập Báo Thanh Hóa; các đồng chí trong Ban Biên tập Báo Nghệ An qua các thời kỳ.