Báo Nghệ An và HDBank - Chi nhánh Nghệ An trao quà Tết người nghèo ở Hưng Nguyên

Chiều 13/1, Ngân hàng HD Bank, Chi nhánh Nghệ An phối hợp với Báo Nghệ An trao 30 suất quà, mỗi suất quà trị giá 500 ngàn đồng và ấn phẩm báo Nghệ An Xuân Canh Tý cho 30 hộ nghèo, chính sách của xã Hưng Châu. Số quà từ nguồn đóng góp của toàn thể cán bộ, nhân viên Ngân hàng HDBank, Chi nhánh Nghệ An với mong muốn chia sẻ khó khăn với người nghèo.

Đại diện Báo Nghệ An và Ngân hàng HDBank Chi nhánh Nghệ An trao quà Tết cho người nghèo xã Hưng Châu. Ảnh: Thu Hương Ngân hàng HDBank, Chi nhánh Nghệ An có mặt tại Nghệ An từ năm 2009. Cùng với hoạt động kinh doanh, mỗi năm Chi nhánh dành khoảng 200 triệu đồng cho các hoạt động xã hội và giúp đỡ các xã nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết đến Xuân về. Đại Đức Thích Nhuận Chánh trao quà Tết cho 50 hộ nghèo xã Hưng Châu, huyện Hưng Nguyên. Ảnh: Thu Hương Cũng dịp này, Chùa Phúc Thành xã Hưng Châu (Hưng Nguyên), Chùa Đức Hậu, xã Nghi Đức (TP Vinh) và Đạo tràng Hương Sen - Phật giáo Xứ Nghệ cũng trao 50 suất quà, mỗi suất quà trị giá 500 ngàn đồng (trong đó gồm 300 ngàn tiền mặt và hiện vật) cho 50 hộ nghèo, chính sách của xã Hưng Châu. Trao 7 suất quà, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi xã Hưng Châu (Hưng Nguyên). Tổng trị giá 28,5 triệu đồng.