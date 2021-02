Báo Nghệ An và Tâm Quê Land tặng quà Tết Tân Sửu tới hộ nghèo ở Châu Nhân, Hưng Nguyên

Hưởng ứng Thư của Bí thư Tỉnh ủy kêu gọi các tập thể, cá nhân ủng hộ, giúp đỡ người nghèo vui Xuân, đón tết Tân Sửu, Báo Nghệ An đã kết nối với các doanh nghiệp, mạnh thường quân ủng hộ những hoạt động xã hội của cấp ủy, chính quyền tỉnh phát động.

Dịp này, Báo Nghệ An và Công ty cổ phần Đầu tư và Quản lý bất động sản Tâm Quê đã trao tặng 70 suất quà Tết cho các hộ nghèo trên địa bàn xã Châu Nhân.

Đồng chí Trần Hữu Nghĩa – Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An trao quà Tết cho người dân xã Châu Nhân. Ảnh: Nguyệt Minh

Xã Châu Nhân hiện có hơn 2.300 hộ dân trong đó có hơn 2,1% hộ nghèo, nhiều hộ dân khu vực ngoài đê thường bị ngập lụt, đời sống bà con còn nhiều khó khăn.

Ân cần thăm hỏi, chia sẻ khó khăn với người dân địa phương, đồng chí Trần Hữu Nghĩa – Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An mong muốn xã Châu Nhân phát triển kinh tế mạnh mẽ hơn nữa, sớm đạt mục tiêu NTM nâng cao, để cải thiện đời sống bà con và gửi lời chúc bà con có cái Tết đủ đầy, ấm áp.

Ông Đặng Trung Kiên - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Quản lý BĐS Tâm Quê ân cần thăm hỏi, trao quà các hộ nghèo xã Châu Nhân. Ảnh: Nguyệt Minh

Ông Đặng Trung Kiên - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Quản lý bất động sản Tâm Quê cho biết, tuy năm qua, doanh nghiệp đối mặt nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid -19 nhưng với triết lý kinh doanh gắn với trách nhiệm xã hội, công ty vẫn luôn quan tâm đến các hoạt động an sinh xã hội và đã đồng hành cùng Báo Nghệ An để giúp đỡ các hộ nghèo. Quỹ từ thiện Tâm Quê mỗi năm ủng hộ Quỹ Vì người nghèo, giúp đỡ trẻ em nghèo, người nghèo, Mẹ Việt Nam anh hùng, mẹ liệt sĩ, hơn 1 tỷ đồng.