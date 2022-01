Báo Nghệ An và Tập đoàn TH trao quà Tết cho các hộ nghèo xã Xiêng My (Tương Dương)

Hưởng ứng Thư kêu gọi của Bí thư Tỉnh ủy về ủng hộ, giúp đỡ hộ nghèo đón Tết Nhâm Dần 2022, nhằm chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Xiêng My (huyện Tương Dương), Báo Nghệ An đã kết nối với Tập đoàn TH trao tặng 100 suất quà Tết đến 100 hộ nghèo trên địa bàn xã Xiêng My (huyện Tương Dương), mỗi suất quà là 500 ngàn đồng.

Đồng chí Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An trao quà Tết cho người nghèo xã Xiêng My. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Lương Hồng Sơn - Bí thư Đảng ủy xã Xiêng My trao ấn phẩm báo Xuân Nhâm Dần 2022 cho người dân. Ảnh: Phạm Bằng

Trao tặng quà và ấn phẩm Báo Nghệ An Xuân Nhâm Dần 2022 cho người dân xã Xiêng My, đồng chí Ngô Đức Kiên - Tổng Biên tập Báo Nghệ An nhấn mạnh, món quà tuy không lớn nhưng phần nào giúp cho người nghèo vơi bớt gánh nặng lo toan, vượt qua được những khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, để mọi người, mọi nhà đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui hơn, đầm ấm và đủ đầy hơn.

Tổng Biên tập Báo Nghệ An khẳng định, việc giúp đỡ, hỗ trợ xã Xiêng My vừa là trách nhiệm nhưng cũng là động lực, tình cảm của mỗi cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An. Trong thời gian tới, Báo Nghệ An sẽ tiếp tục đồng hành với xã Xiêng My trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nói chung và an sinh xã hội nói riêng.

Đồng chí Nguyễn Đình Sâm - Trưởng phòng Xuất bản Báo Nghệ An trao quà cho các hộ nghèo. Ảnh: Phạm Bằng Đồng chí Trần Thị Thu Phương - Phó Chủ tịch Công đoàn Báo Nghệ An trao quà cho các hộ nghèo. Ảnh: Phạm Bằng Tổng Biên tập Báo Nghệ An vui mừng trước sự đổi thay, những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Xiêng My đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, gửi đến cán bộ, đảng viên, nhân dân xã Xiêng My lời chúc mừng năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc.



Thay mặt lãnh đạo xã và người dân, ông Lương Hồng Sơn - Bí thư Đảng ủy xã Xiêng My trân trọng cảm ơn những tình cảm, sự giúp đỡ, hỗ trợ của cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An trong suốt thời gian qua. Sự hỗ trợ của Báo Nghệ An đã giúp cho xã có thêm điều kiện để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân.



Đoàn đã trao 100 suất quà đến cho 100 hộ nghèo trên địa bàn xã. Ảnh: Phạm Bằng

Xiêng My là một xã nghèo của huyện Tương Dương, tỷ lệ hộ nghèo chiếm hơn 36%. Sau 9 năm nhận giúp đỡ, Báo Nghệ An đã trao tặng nhiều thiết bị máy móc cho UBND xã, hỗ trợ hộ nghèo, học sinh nghèo chăm học và vận động các tổ chức, doanh nghiệp giúp đỡ người nghèo vào dịp đón Tết Nguyên đán hàng năm. Hiện đàn bò sinh sản mà Báo Nghệ An hỗ trợ cho những hộ nghèo trên địa bàn xã đã nhân đàn lên tới gần 100 con./.