Báo Nghệ An và Tập đoàn TTH tặng quà Tết người nghèo xã Xiêng My

Hưởng ứng Thư kêu gọi của Bí thư Tỉnh ủy về ủng hộ Tết vì người nghèo, ngày 28/1, đoàn công tác Báo Nghệ An do đồng chí Trần Văn Hùng - Phó Tổng Biên tập cùng đại diện Tập đoàn TTH Group đã trao quà Tết cho các hộ nghèo tại các xã Xiêng My, huyện Tương Dương.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Thành Cường

Dịp này, đoàn đã trao 60 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho 60 hộ nghèo, gia đình chính sách của xã Xiêng My. Số quà này từ nguồn đóng góp của toàn thể cán bộ, nhân viên Báo Nghệ An và Tập đoàn TTH Group với mong muốn chia sẻ khó khăn với người nghèo.



Trao tặng ấn phẩm báo Nghệ An Xuân Tân Sửu cho người dân xã Xiêng My, đồng chí Trần Văn Hùng - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An gửi lời chúc Tết đến các hộ nghèo. “Món quà tuy không lớn nhưng thể hiện tình cảm, sự quan tâm của cán bộ, công nhân viên hai đơn vị; thể hiện đầy đủ ý nghĩa cụm từ lá lành đùm lá rách” - đồng chí Trần Văn Hùng nói.





Đồng chí Trần Văn Hùng - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An phát biểu tại lễ trao quà. Ảnh: Thành Cường

Đoàn công tác trao quà Tết cho các hộ nghèo và gia đình chính sách trên địa bàn xã Xiêng My. Ảnh: Thành Cường

Thay mặt xã Xiêng My, ông Lương Hồng Sơn - Bí thư Đảng ủy xã cho biết, từ năm 2012, Báo Nghệ An đã đồng hành và giúp đỡ người dân xã Xiêng My. Hiện tổng số đàn bò đã sinh sản hơn 70 con, giúp nhiều hộ thoát nghèo.



“Thay mặt người dân, chính quyền xã Xiêng My, tôi xin cảm ơn tấm lòng của Báo Nghệ An. Nhân đây, tôi cũng xin cảm ơn Tập đoàn TTH Group đã quan tâm, giúp đỡ các hộ nghèo trên địa bàn, giúp người dân có cái Tết vui tươi, ấm cúng hơn”, ông Lương Hồng Sơn nói.

Dịp này, Chi đoàn Báo Nghệ An cũng nhận giúp đỡ em Lữ Thị Phương, học sinh lớp 1, Trường tiểu học Xiêng My có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trao quà Tết cho em Phương, đại diện chi đoàn Báo Nghệ An cùng đoàn công tác hi vọng, sự chung tay, góp sức của các anh chị đoàn viên thanh niên Chi đoàn Báo Nghệ An sẽ là nguồn động viên để em Phương cố gắng vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập.