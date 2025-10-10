Thứ Sáu, 10/10/2025
Báo Nghệ An xếp thứ 2 trong TOP 20 báo Đảng địa phương về lượt truy cập tháng 9/2025

PV 10/10/2025 17:18

Theo báo cáo vừa được ONECMS Blog công bố, trong tháng 9/2025, Báo Nghệ An điện tử của Báo và PTTH Nghệ An đã đạt 2,415 triệu lượt truy cập, xuất sắc xếp thứ 2 trong Bảng xếp hạng TOP 20 báo Đảng địa phương có lượng truy cập lớn nhất Việt Nam.

Bảng xếp hạng do ONECMS Blog tổng hợp vào ngày 9/10/2025, dựa trên số liệu công khai từ nền tảng phân tích website uy tín SimilarWeb.

Screenshot 2025-10-10 170142

Cụ thể, Báo Nghệ An điện tử ghi nhận 2.415.000 lượt truy cập (visits). Vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng thuộc về Báo Sài Gòn Giải Phóng với 3.275.000 lượt. Xếp ở vị trí thứ 3 là Báo Hà Tĩnh với 2.145.000 lượt.

Kết quả này tiếp tục khẳng định vị thế và sức hút của Báo và PTTH Nghệ An trong hệ thống các cơ quan báo chí địa phương, là thành quả từ những nỗ lực không ngừng trong việc đổi mới nội dung, hình thức, bắt kịp xu hướng báo chí hiện đại.

Con số hơn 2,4 triệu lượt truy cập trong một tháng cho thấy sự tin tưởng, quan tâm của đông đảo bạn đọc trong và ngoài tỉnh đối với các thông tin chính thống, đa dạng và kịp thời mà tờ báo cung cấp.

