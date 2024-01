Báo Nghệ An xuất sắc đạt 2 Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Giải Diên Hồng lần thứ II-năm 2024 được trao thưởng vào tối 5/1/2024, tại Cung văn hóa Lao động Hữu nghị Việt-Xô, và được tường thuật trực tiếp từ lúc 20h00’ trên các kênh: VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam, VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam và Truyền hình Quốc hội Việt Nam.

Tham dự lễ trao giải có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đại biểu Quốc hội; đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương; các cơ quan thông tấn báo chí.

Sau 6 tháng phát động, Giải Diên Hồng lần thứ II - năm 2024 đã nhận được 2.679 tác phẩm dự thi của 138 cơ quan báo chí Trung ương, địa phương, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân, cá nhân trong nước và nước ngoài...

Hội đồng chấm Giải đánh giá cao chất lượng các tác phẩm tham dự Giải Diên Hồng lần thứ II, nhất là chất lượng nổi trội của các tác phẩm được trao giải lần này, thể hiện sự quan tâm đầu tư, hưởng ứng của các cơ quan báo chí cũng như các phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương. Nhiều tác phẩm được đầu tư công phu, bài bản cả về nội dung và hình thức thể hiện, thường thể hiện bằng nhiều kỳ với nhiều tuyến bài viết, các hình thức thể hiện hiện đại như Mega-story, Infographic...

Nhóm tác giả Báo Nghệ An đạt Giải Diên Hồng lần thứ II. Ảnh: Đức Dũng

Các tác phẩm tham dự đều bám sát, phản ánh đầy đủ chủ đề, đề tài theo Thể lệ của Giải báo chí Diên Hồng lần thứ II, có nội dung tốt, bám sát “hơi thở” của cuộc sống, đặc biệt là làm nổi bật vị trí, vai trò, chức năng nhiệm vụ của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp...

Ban Tổ chức Giải đã chọn lựa được 106 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo. Hội đồng chung khảo đã bỏ phiếu, lựa chọn được 79 tác phẩm để trao Giải Diên Hồng lần thứ II, trong đó có 7 giải A, 14 giải B, 20 giải C và 38 giải Khuyến khích.

Báo Nghệ An vinh dự có 2 tác phẩm được trao giải: Chuyên đề 4 kỳ “Đổi mới hoạt động cơ quan dân cử vì mục tiêu kiến tạo phát triển” của các tác giả Ngô Đức Chuyên, Nguyễn Thành Duy, Nguyễn Thị Mai Hoa, được trao giải B, thể loại Báo in; Phóng sự 5 kỳ “Một thập niên bỏ nội trú trong trường THPT vùng cao: Đã đến lúc phải thay đổi!” của các tác giả Ngô Nhật Lân và Đào Tuấn được trao giải Khuyến khích, thể loại Báo điện tử.

Đây cũng là lần thứ 2 liên tiếp Báo Nghệ An có tác phẩm đạt Giải báo chí Diên Hồng. Trước đó, tại Giải Diên Hồng lần thứ I, Báo Nghệ An có tác phẩm “Xứng đáng là người đại biểu dân cử” của các tác giả Ngô Đức Chuyên, Nguyễn Thành Duy, Nguyễn Mai Hoa, Hoàng Thị Hoa, được trao giải B, thể loại báo in.

Giải Diên Hồng là giải thưởng hằng năm do Văn phòng Quốc hội phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức để trao tặng cho các tác phẩm báo chí xuất sắc về Quốc hội, Hội đồng nhân dân.