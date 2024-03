Báo Nhân Dân giới thiệu Đợt thông tin đặc biệt về Chiến thắng Điện Biên Phủ

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Theo Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh, đây là một đợt thông tin quy mô, toàn diện, phong phú nhất và kéo dài nhất trên báo chí cho tới thời điểm hiện nay do những người làm báo Đảng thực hiện về Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Sáng 21/3, tại Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), Báo Nhân Dân tổ chức giới thiệu Đợt thông tin đặc biệt về Chiến thắng Điện Biên Phủ trên các ấn phẩm, nền tảng của Báo Nhân Dân.

Quang cảnh buổi giới thiệu Đợt thông tin đặc biệt về Chiến thắng Điện Biên Phủ trên các ấn phẩm, nền tảng của Báo Nhân Dân. Ảnh: Thành Đạt

Tham dự sự kiện có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Trần Quốc Cường, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên; đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương cùng hai tỉnh Điện Biên và Lai Châu; đại diện các đơn vị Quân đội, các cơ quan thông tấn, báo chí…

Đặc biệt, sự kiện còn có sự hiện diện của hai nhân chứng lịch sử: Trung tướng Đặng Quân Thụy, Anh hùng Lực lượng vũ trang, nguyên cán bộ tác chiến Bộ Tổng tham mưu chiến dịch Điện Biên Phủ và Thiếu tướng Nguyễn Tụ, Anh hùng Lực lượng vũ trang, nguyên cán bộ phòng quân y Đại đoàn 316, đại đoàn đánh vào cánh phía đông đồi A1. Đây là hai trong ba vị tướng từng là chiến sĩ Điện Biên năm xưa còn lại hiện nay.

ĐỢT THÔNG TIN QUY MÔ, TOÀN DIỆN VÀ KÉO DÀI NHẤT TRÊN BÁO CHÍ

CHO TỚI NAY VỀ CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ

Vào những ngày này 70 năm về trước, bộ đội ta vừa hoàn thành thắng lợi đợt I cuộc tiến công tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ vốn được thực dân Pháp và giới quân sự phương Tây coi là “pháo đài bất khả xâm phạm”, với mưu đồ nghiền nát quân đội Việt Minh non trẻ.

Chỉ trong năm ngày đầu tiên, chúng ta đã tiêu diệt trung tâm đề kháng Him Lam, hạ gục đồi Độc Lập, bức hàng Bản Kéo, làm chủ hoàn toàn phân khu phía bắc của tập đoàn cứ điểm. Bộ đội ta bắt đầu đào 100km chiến hào, tạo nên chiếc thòng lọng xiết cổ “con nhím” Điện Biên Phủ.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, giới thiệu về chuyên trang đặc biệt Chiến thắng Điện Biên Phủ trên Báo Nhân Dân điện tử. Ảnh: Thành Đạt

Trong bầu không khí nhớ về những ngày hào hùng đó, với vai trò cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện của nền báo chí cách mạng, Báo Nhân Dân đã triển khai Đợt thông tin đặc biệt về Chiến thắng Điện Biên Phủ trên tất cả các ấn phẩm và nền tảng báo chí của mình, đặc biệt nhấn mạnh về “Năm mươi sáu ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt/ Máu trộn bùn non/ Gan không núng/ Chí không mòn!” của bảy thập niên trước đây.

Chia sẻ tại sự kiện, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh cho biết, cả bộ máy của Báo Nhân Dân tham gia đợt thông tin đặc biệt này, từ các ban chuyên môn báo in cùng hệ thống cơ quan thường trú trong nước và nước ngoài, cho đến các ấn phẩm in, điện tử và truyền hình. Đây là một đợt thông tin quy mô, toàn diện, phong phú nhất và kéo dài nhất trên báo chí cho tới thời điểm hiện nay do những người làm báo Đảng thực hiện về Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Sau nhiều tháng chuẩn bị công phu, bắt đầu từ ngày 13/3/2024, Báo Nhân Dân triển khai một sản phẩm trên Internet với cách làm chưa từng thấy - đó là chuyên trang đặc biệt Chiến thắng Điện Biên Phủ (tại địa chỉ https://dienbienphu.nhandan.vn), với điểm nhấn quan trọng là Nhật ký Diễn tiến chiến dịch suốt 56 ngày đêm, từ trận mở màn 13/3/1954 đến ngày kết thúc thắng lợi 7/5/1954.

Nhật ký bao gồm tất cả các diễn biến từng ngày tại mặt trận Điện Biên Phủ và trên các mặt trận, địa phương khác trong cả nước liên quan đến chiến dịch Điện Biên Phủ; cuộc đấu tranh trên mặt trận ngoại giao và dư luận quốc tế về trận chiến ở Điện Biên Phủ.

Cùng với Nhật ký Diễn tiến chiến dịch, phần Thông tin toàn cảnh bao gồm các chuyên mục: Tư liệu; Dư luận quốc tế; Điện Biên hôm nay; Hỏi đáp về chiến dịch Điện Biên Phủ và Multimediađăng tải các đoạn phim truyền hình với nhiều hình ảnh quý do Truyền hình Nhân Dân thực hiện. “Cho đến thời điểm hiện tại, đã có hàng trăm bài viết của các chuyên gia được đăng tải trên chuyên trang đặc biệt này, cách trình bày nội dung rất sáng tạo và cao cấp, mang lại trải nghiệm độc đáo cho người xem”, đồng chí Lê Quốc Minh cho hay.

Đồng chí cũng cho biết, thời gian tới đây, phần Diễn tiến chiến dịch sẽ tiếp tục được bổ sung các phiên bản tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung và tiếng Nga với hy vọng đưa những thông tin chính thống về Chiến thắng Điện Biên Phủ đến với bạn bè quốc tế, nhất là độc giả trẻ.

Ngoài ra, song song với Nhân Dân điện tử, trên các ấn phẩm Nhân Dân hằng ngày, Nhân Dân cuối tuần, Nhân Dân hằng tháng, báo Thời nay, Truyền hình Nhân Dân sẽ có các tuyến bài phóng sự, bình luận, tin tức, phân tích, phỏng vấn các nhân chứng lịch sử, giới thiệu bài viết, tác phẩm văn học, nghệ thuật về Điện Biên Phủ xưa và nay với cách thể hiện tổng quan rất mới và đặc biệt thú vị.

“Những câu chuyện hào hùng về chiến thắng Điện Biên Phủ sẽ được thế hệ hôm nay tiếp tục kể cho các thế hệ mai sau, mãi mãi là như vậy. Và những bài viết, những phóng sự truyền hình, cũng như chuyên trang đặc biệt của Báo Nhân Dân mà chúng ta cùng chứng kiến hôm nay, cũng nhằm mục đích đó”, đồng chí Lê Quốc Minh khẳng định.

SÁNG KIẾN ĐỘT PHÁ TRONG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN

Phát biểu tại sự kiện, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, khẳng định, Đợt thông tin đặc biệt về Chiến thắng Điện Biên Phủ trên các ấn phẩm, nền tảng của Báo Nhân Dân chính là hoạt động đầu tiên trong chuỗi hoạt động tuyên truyền về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, chia sẻ tại buổi giới thiệu Đợt thông tin đặc biệt về Chiến thắng Điện Biên Phủ trên Báo Nhân Dân. Ảnh: Thành Đạt

Đánh giá đây là sáng kiến đột phá trong công tác tuyên truyền, đồng chí bày tỏ tin tưởng trong thời gian tới đây, Báo Nhân Dân sẽ có nhiều bài viết sinh động, phong phú về chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” 70 năm về trước; từ đó giúp đồng bào, cán bộ chiến sĩ, bạn bè quốc tế hiểu sâu hơn về ý chí, khát vọng của nhân dân Việt Nam; góp phần củng cố thêm lòng tin của nhân dân với Đảng, với Quân đội; xây đắp lòng tự hào, tự tôn dân tộc, hướng tới việc hiện thực hóa mục tiêu xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Bày tỏ xúc động, phấn khởi được tham dự sự kiện đầy ý nghĩa, đặc biệt là có sự hiện diện của các nhân chứng lịch sử Điện Biên Phủ, đồng chí Trần Quốc Cường, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên trân trọng cảm ơn Báo Nhân Dân nói riêng và các cơ quan báo chí cả nước nói chung đã dành cho Điện Biên sự quan tâm đặc biệt trong dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Đồng chí Trần Quốc Cường, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, bày tỏ xúc động, phấn khởi được tham dự sự kiện đầy ý nghĩa. Ảnh: Thành Đạt

Đồng chí cho biết, tỉnh Điện Biên đang phối hợp các ban, bộ, ngành Trung ương, các đơn vị, địa phương của Tây Bắc khẩn trương hoàn thành các hạng mục công trình để tổ chức thành công Lễ kỷ niệm sắp tới.

Đồng chí nhấn mạnh, việc Báo Nhân Dân tổ chức giới thiệu trang 56 ngày đêm Chiến thắng Điện Biên Phủ cũng là sự kiện giúp nhân dân cả nước và thế giới hiểu biết sâu sắc hơn, đầy đủ hơn về chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” 70 năm về trước.

Đại tá Lê Thanh Bài, Phó Viện trưởng Viện Lịch sử quân sự - Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam - khẳng định, việc xây dựng một kho dữ liệu chính xác về lịch sử có vai trò rất quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay.

Đồng chí khẳng định, ngay khi nhận được đề nghị hợp tác từ phía Báo Nhân Dân, Viện Lịch sử quân sự đã huy động lực lượng, xây dựng kế hoạch cụ thể, giao nhiệm vụ cho từng nhóm theo từng tuần để bảo đảm tính chính xác, khả năng tương tác cao nhất.

Trung tướng Đặng Quân Thụy, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, cựu chiến binh Điện Biên Phủ chia sẻ về kỷ niệm thời tham gia chiến đấu tại chiến trường Điện Biên Phủ. Ảnh: Thành Đạt

Cũng tại sự kiện, Trung tướng Đặng Quân Thụy, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, cựu chiến binh Điện Biên Phủ chia sẻ về kỷ niệm sâu sắc nhất của ông trong thời kỳ kháng chiến. Đó chính là thời điểm trước khi bắt đầu tấn công nổ súng, các lãnh đạo đã mệnh lệnh thay đổi, lùi lại thời gian tấn công. Sự thay đổi bất ngờ tạo ra rất nhiều khó khăn như di chuyển pháo, thế nhưng, toàn quân đã có tư tưởng đồng lòng, tin tưởng vào mệnh lệnh bên trên để mở ra cuộc tấn công thành công.

Trong phần giao lưu với báo chí, đồng chí Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân đã giải đáp các câu hỏi chung quanh những khó khăn trong quá trình thực hiện chuyên trang, đặc biệt là trong việc tìm, lọc và thẩm định một lượng dữ liệu đồ sộ.

"Trong các tác phẩm báo chí chưa từng có dạng hồi ký từng ngày như vậy, may mắn là chiến dịch của chúng ta kéo dài nhưng trọng tâm chỉ trong 56 ngày đêm nên chúng tôi cố gắng ra đúng ngày 13/3. Chuyên trang điện tử chỉ là một trong những sản phẩm của đợt thông tin", đồng chí Lê Quốc Minh nói.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân trao đổi với các phóng viên tại sự kiện. Ảnh: Thành Đạt

Đồng chí cho biết, quá trình sàng lọc, lựa chọn thông tin được triển khai một cách thận trọng, kỹ lưỡng. Báo Nhân Dân đã phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Viện Lịch sử Quân sự để thu thập dữ liệu và xây dựng bộ thông tin bài bản. Viện Lịch sử Quân sự đã hỗ trợ xác tín thông tin và đúc kết những nội dung ngắn gọn nhất. Ngoài ra, Báo có đối tác công nghệ lâu năm, từ đó trao đổi để tạo ra giao diện, tương tác hấp dẫn trên chuyên trang.

Theo Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, đợt thông tin này mới chỉ là những bước đầu trong quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu đầy đủ nhất về chiến thắng Điện Biên Phủ. Qua những năm kỷ niệm tới, bộ dữ liệu sẽ ngày càng đầy đủ và nhiều tính năng bổ trợ hơn nữa.

Trao đổi với các phóng viên, đồng chí Trần Quốc Cường, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên cũng thông tin về công tác chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; những chính sách cụ thể, đặc biệt mà tỉnh đã và đang triển khai để tri ân những nhân chứng lịch sử, chiến sĩ Điện Biên còn lại hiện nay.

Về phía Bộ Quốc phòng, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết, Bộ được giao chủ trì chuẩn bị, phối hợp tổ chức lễ duyệt binh; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hội thảo khoa học về Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ; nghiên cứu những đóng góp mới về lý luận và thực tiễn của Chiến thắng Điện Biên Phủ gắn với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; triển khai các hoạt động tri ân các chiến sĩ Điện Biên Phủ, cựu thanh niên xung phong...

Trong khuôn khổ sự kiện, đồng chí Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân và đồng chí Trịnh Văn Quyết, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã trao quà lưu niệm tặng các cựu chiến binh Điện Biên Phủ tham dự chương trình.