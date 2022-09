Bão Noru giật cấp 14 đã tiến vào biển Đông

(Baonghean.vn) - Chiều 25/9, lãnh đạo tỉnh Nghệ An có buổi tiếp xã giao Đoàn công tác của tỉnh Chăm Pa Sắc (CHDCND Lào) do đồng chí Vi-lay-vông But-đa-khăm - Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh uỷ, Tỉnh trưởng làm trưởng đoàn.

(Baonghean.vn) - Chương trình “Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương"; Nghệ An triển khai các phương án ứng phó bão Noru; Vận hành điều tiết các hồ chứa thủy điện; Nghệ sĩ Xuân Bắc tham gia Chương trình "Sinh con, sinh cha" tại Nghệ An... là những nội dung chính trong ngày 25/9.

Johnny Trí Nguyễn hiếm hoi chia sẻ lý do rời bỏ phim trường, tận hưởng cuộc sống đời thường tự do; theo đuổi đam mê về võ thuật, môtô cùng những tâm sự về cái "đủ" mà anh nhận ra trong cuộc sống hiện tại.

(Baonghean.vn) - Xin được mở đầu bằng một câu chuyện liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm. Có thể nói chưa bao giờ vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm lại được người người, nhà nhà quan tâm như hiện nay. Bởi những năm trở lại đây, ung thư và các bệnh nguy hiểm đã và đang treo lơ lửng trên đầu người dân Việt. Thành ngữ có câu “Họa từ miệng mà ra, bệnh từ miệng mà vào”. Nguồn gốc thực phẩm không rõ ràng, trôi nổi nhiều trên thị trường. Thế nhưng, ngay cả khi thực phẩm sạch được gắn mác an toàn từ những chuỗi cung ứng được xem là có thương hiệu, an toàn, bỗng chốc bị sụp đổ niềm tin, khi hàng loạt thông tin phanh phui rau sạch “giả” biến hình vào siêu thị.