Kinh tế Bão số 11 vào Trung Quốc, Hà Nội sáng khô ráo, chiều tối mưa tăng Bão số 11 đã suy yếu sau khi vào Trung Quốc, miền Bắc còn mưa to cục bộ, riêng Hà Nội sáng khô ráo, chiều tối và đêm mưa tăng.

Hà Nội sáng khô ráo, chiều tối mưa tăng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, sáng sớm 6/10, bão số 11 đã đi vào đất liền Trung Quốc, cách Móng Cái (Quảng Ninh) vài chục kilomet về phía Bắc.

Sau khi đổ bộ, hoàn lưu bão suy yếu nhanh thành áp thấp nhiệt đới. Trong sáng nay, khu vực ven biển Quảng Ninh và vùng biên giới Quảng Ninh – Lạng Sơn có gió giật cấp 6–7, một số nơi giật mạnh hơn, song không còn gió nguy hiểm.

Tại Hà Nội, sáng nay thời tiết tương đối ổn định, trời nhiều mây, không mưa. Từ gần trưa, mưa bắt đầu xuất hiện rải rác và tăng dần về chiều.

Tối và đêm nay, mưa to có thể xảy ra trên diện rộng, song không có khả năng gây ngập lớn như đợt mưa trước. Nhiệt độ dao động 25–28°C, độ ẩm cao trên 85%.

Miền núi phía Bắc mưa lớn, cảnh báo nguy cơ sạt lở và lũ quét

Hoàn lưu bão số 11 vẫn gây mưa rất to tại khu vực trung du và miền núi Bắc Bộ. Cao điểm mưa được dự báo từ chiều đến đêm nay, tập trung ở Cao Bằng, Thái Nguyên, Tuyên Quang và Lào Cai, những nơi nằm trên rìa phía Tây và Tây Bắc của hoàn lưu bão.

Các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Kạn và Hà Giang đã có mưa sớm từ đêm qua, một số nơi ghi nhận lượng mưa 70–100 mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các huyện vùng núi, đặc biệt ở khu vực có địa hình dốc, đất yếu hoặc nơi từng xảy ra sạt lở trong các đợt mưa trước.

Lạng Sơn - Quảng Ninh gió mạnh đầu ngày, cần đề phòng cây đổ, biển quảng cáo rơi

Lúc 6h sáng nay, khu vực Lạng Sơn và Quảng Ninh ghi nhận gió mạnh cấp 7, giật cấp 8 do hoàn lưu áp thấp nhiệt đới còn sót lại. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân hạn chế ra đường trong sáng sớm, tránh khu vực có cây xanh, biển quảng cáo, mái tôn dễ bị gió giật gây nguy hiểm.

Đến trưa, cường độ gió dự báo giảm nhanh, chuyển sang hướng Nam đến Đông Nam với tốc độ trung bình 2–4 m/s.