Kinh tế Bão số 12 chưa xuất hiện, bão Hạ Long không vào Biển Đông Phản bác tin đồn trên mạng xã hội về bão số 12 xuất hiện sau bão Matmo (bão số 11), Cơ quan khí tượng khẳng định chưa có bão số 12 trên Biển Đông.

Chưa ghi nhận cơn bão số 12 trên Biển Đông

Tại buổi họp báo ngày 6/10, ông Hoàng Đức Cường - Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn cho biết bão Hạ Long hiện đang hoạt động ở khu vực tây bắc Thái Bình Dương, nhưng không có khả năng tiến vào Biển Đông. Đây là cơn bão thứ 22 hình thành trong khu vực này từ đầu mùa đến nay.

Theo dự báo của cơ quan khí tượng Nhật Bản (JMA), trong vài ngày tới, bão Hạ Long sẽ di chuyển theo hướng đông, hướng ra vùng biển phía đông nam Nhật Bản và sau đó suy yếu dần, hoàn toàn không ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam.

Trước tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về bão số 12 xuất hiện sau bão Matmo (bão số 11), Cục Khí tượng Thủy văn khẳng định hiện tại Biển Đông mới chỉ ghi nhận đến bão số 11. Các điều kiện hình thành xoáy thuận nhiệt đới ở thời điểm này chưa phù hợp để xuất hiện cơn bão tiếp theo.

Ông Cường cho biết khả năng có thể xuất hiện bão số 12 trong thời gian tới là có, nhưng chắc chắn không phải ở thời điểm hiện nay.

Ngành khí tượng vẫn đang theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến trên khu vực biển phía đông Philippines và nam Trung Quốc để phát hiện sớm các hệ thống thời tiết nguy hiểm.

Dự báo mưa bão từ nay đến cuối năm

Theo dự báo, hiện tượng ENSO vẫn duy trì ở trạng thái trung tính và có xu hướng nghiêng nhẹ về pha lạnh, nhưng chưa đủ mạnh để chuyển sang chu kỳ La Nina. Với điều kiện này, từ nay đến hết năm 2025, Biển Đông có thể xuất hiện 4-5 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới, trong đó 2-3 cơn có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam, cao hơn mức trung bình nhiều năm.

Các chuyên gia cảnh báo người dân ven biển và vùng núi phía Bắc cần chủ động phòng ngừa mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất có thể xảy ra khi bước vào giai đoạn cuối mùa bão.