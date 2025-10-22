Kinh tế Bão số 12 đổ bộ Huế - Đà Nẵng sáng 23/10, hai đợt mưa cực lớn Từ đêm 22/10 sáng 23/10, bão số 12 gây mưa lớn diện rộng tại Huế - Đà Nẵng. Dự báo hai đợt mưa nối tiếp có thể kéo dài đến hết tháng 10, kèm nguy cơ lũ và sạt lở đất.

Chiều 22/10, bão số 12 đang ở vị trí cách Đà Nẵng khoảng 230 km về phía đông đông bắc, di chuyển chậm theo hướng tây tây nam với tốc độ 10–15 km/h. Dự báo đến 22h cùng ngày, khi còn cách đất liền khoảng 120 km, bão số 12 suy yếu còn cấp 8, giật cấp 10.

Trong đêm nay và rạng sáng mai (23/10), bão số 12 tiếp tục suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, đi vào đất liền khu vực Thừa Thiên Huế – Đà Nẵng rồi tan dần.

Dù cường độ giảm, bão số 12 vẫn mang theo lượng ẩm khổng lồ từ Biển Đông, kết hợp gió Đông Bắc mạnh và nhiễu động gió Đông, tạo ra hình thế mưa kéo dài trên diện rộng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hoàn lưu bão số 12 kết hợp không khí lạnh và gió Đông sẽ khiến khu vực Trung Bộ mưa dồn dập trong nhiều ngày tới.

Đợt 1 (từ đêm 22 – 24/10): Quảng Trị – Đà Nẵng mưa 400–600 mm, có nơi vượt 800 mm. Hà Tĩnh – Quảng Ngãi mưa 100–250 mm, có điểm trên 400 mm.

Đợt 2 (từ 25 – 27/10): Trọng tâm mưa là Thừa Thiên Huế – Quảng Trị, lượng mưa 200–300 mm, có nơi trên 500 mm. Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Quảng Ngãi mưa 100–200 mm, cục bộ trên 300 mm.

Sau ngày 27/10, mưa có thể tiếp tục kéo dài do tác động còn lại của bão số 12 và gió mùa Đông Bắc.

Từ đêm 22 đến 28/10, trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có thể xuất hiện một đợt lũ lớn. Mực nước tại sông Gianh, Thạch Hãn (Quảng Trị) dự kiến vượt báo động 3; sông Bồ và Hương (Huế) lên trên báo động 3; các sông Vu Gia, Thu Bồn, Tam Kỳ (Đà Nẵng) và sông Trà Bồng, sông Vệ (Quảng Ngãi) cũng lên nhanh.

Bão số 12 có khả năng gây ngập lụt sâu, diện rộng từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, kèm theo lũ quét và sạt lở đất tại các sườn núi. Các địa phương cần chủ động di dời dân khỏi vùng nguy hiểm, đặc biệt là khu vực ven sông và chân đồi dốc.

Từ chiều 22/10, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12, gió trên đất liền ven biển Quảng Trị – Đà Nẵng mạnh dần lên cấp 6–7, giật cấp 8–9, mạnh nhất trong đêm 22 và sáng 23/10. Vùng sâu trong đất liền gió cấp 5, giật cấp 6–7; vùng núi gió cấp 4–5, giật cấp 6–7.

Trên Vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm Cồn Cỏ, Lý Sơn, Cù Lao Chàm) gió cấp 6–7, gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, sóng cao 3–5 m, biển động mạnh.

Ngoài ra, khu vực ven biển từ Quảng Trị đến Đà Nẵng có thể xuất hiện nước dâng do bão số 12 cao 0,4–0,8 m, kết hợp triều cường gây ngập úng tại vùng trũng và sạt lở bờ biển.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, hoàn lưu bão số 12 có thể gây dông, lốc và gió giật mạnh, cả trước và trong khi bão đổ bộ. Người dân cần hạn chế ra đường, chằng chống nhà cửa, kiểm tra hệ thống điện, đồng thời neo đậu tàu thuyền an toàn.

Các tỉnh Trung Trung Bộ được yêu cầu triển khai phương án ứng phó khẩn cấp với mưa lũ, đảm bảo an toàn cho dân cư, hồ đập, và công trình trọng yếu trong đợt ảnh hưởng nghiêm trọng của bão số 12.