Bão số 5 sức gió cấp 12, giật cấp 14-15, Nghệ An cảnh báo ngập lụt trên diện rộng
Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Nghệ An vừa phát đi cảnh báo ngập lụt khẩn cấp trên toàn tỉnh do mưa rất to, trong bối cảnh bão số 5 đang hoạt động ngay trên vùng biển khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh với sức gió mạnh cấp 12, giật cấp 14-15.
Mưa rất to gây nguy cơ ngập lụt cao
Chiều 25/8, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Nghệ An đã ban hành tin cảnh báo ngập lụt trên địa bàn tỉnh sau khi ghi nhận lượng mưa rất lớn trong nhiều giờ qua.
Theo số liệu từ các trạm đo mưa tự động, tính từ 9 giờ đến 15 giờ ngày 25/8, nhiều nơi đã có mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được tại một số điểm đặc biệt cao như Chợ Tràng là 175.4mm, Hoàng Mai 167.2mm, và Nam Thanh 1 là 154.6mm.
Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị và các khu vực ven sông suối trên toàn tỉnh Nghệ An.
Tình trạng ngập lụt có khả năng kéo dài đến hết ngày 26/8. Độ sâu ngập lụt phổ biến được dự báo từ 0,5 - 1,0m, một số nơi có thể ngập sâu hơn 1,0m.
Cấp độ rủi ro thiên tai do ngập lụt được xác định ở Cấp 1.
Người dân được khuyến cáo cần đề phòng ngập lụt có thể gây hư hỏng nhà cửa, tài sản, cũng như ảnh hưởng nghiêm trọng đến cây trồng và vật nuôi. Tình trạng ngập lụt cũng sẽ gây cản trở và nguy hiểm cho việc tham gia giao thông.
Bão số 5 di chuyển chậm, sức gió cấp 12
Tình hình trở nên đặc biệt nguy hiểm khi tin nhanh phát lúc 15 giờ cùng ngày cho biết bão số 5 đang hoạt động ngay trên vùng bờ biển khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh.
- Vị trí tâm bão: Khoảng 18.4 độ Vĩ Bắc; 106.1 độ Kinh Đông.
- Sức gió mạnh nhất: Cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 14-15.
- Dự báo: Trong 3 giờ tới, bão được dự báo di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 10-15km/h.
Danh sách các xã, phường có nguy cơ xảy ra ngập lụt tại tỉnh Nghệ An:
Đông Hiếu, Giai Xuân, Minh Hợp, Mường Chọng, Mường Ham, Nghĩa Đồng, Nghĩa Hưng, Nghĩa Khánh, P. Tây Hiếu, Quỳ Hợp, Tam Hợp, Tân An, Tân Kỳ, Tân Phú, Xuân Lâm, An Châu, Anh Sơn, Anh Sơn Đông, Bạch Hà, Bạch Ngọc, Bích Hào, Bình Minh, Cát Ngạn, Châu Bình, Châu Hồng, Châu Lộc, Châu Tiến, Đại Đồng, Đại Huệ, Diễn Châu, Đô Lương, Đông Lộc, Đông Thành, Đức Châu, Giai Lạc, Hải Châu, Hải Lộc, Hạnh Lâm, Hoa Quân, Hợp Minh, Hùng Chân, Hùng Châu, Hưng Nguyên, Kim Bảng, Kim Liên, Lam Thành, Lương Sơn, Minh Châu, Nam Đàn, Nghi Lộc, Nghĩa Đàn, Nghĩa Hành, Nghĩa Lâm, Nghĩa Lộc, Nghĩa Mai, Nghĩa Thọ, P. Cửa Lò, P. Hoàng Mai, P. Quỳnh Mai, P. Tân Mai, P. Thái Hòa, P. Thành Vinh, P. Trường Vinh, P. Vinh Hưng, P. Vinh Lộc, P. Vinh Phú, Phúc Lộc, Quan Thành, Quảng Châu, Quang Đồng, Quỳ Châu, Quỳnh Anh, Quỳnh Lưu, Quỳnh Phú, Quỳnh Sơn, Quỳnh Tam, Quỳnh Thắng, Quỳnh Văn, Tam Đồng, Tân Châu, Thần Lình, Thành Bình Thọ, Thiên Nhẫn, Thông Thụ, Thuần Trung, Tiên Đồng, Tiền Phong, Trung Lộc, Van An, Vân Du, Văn Hiển, Văn Kiều, Vân Tụ, Vĩnh Tường, Yên Thành, Yên Trung, Yên Xuân, Bình Chuẩn, Cam Phục, Con Cuông, Mậu Thạch, Môn Sơn, Mường Quàng, Nga My, Nhân Hòa, Quế Phong, Sơn Lâm.