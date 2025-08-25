Kinh tế Bão số 5 sức gió cấp 12, giật cấp 14-15, Nghệ An cảnh báo ngập lụt trên diện rộng Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Nghệ An vừa phát đi cảnh báo ngập lụt khẩn cấp trên toàn tỉnh do mưa rất to, trong bối cảnh bão số 5 đang hoạt động ngay trên vùng biển khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh với sức gió mạnh cấp 12, giật cấp 14-15.

Bản đồ nguy cơ ngập lụt tỉnh Nghệ An.

Mưa rất to gây nguy cơ ngập lụt cao

Chiều 25/8, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Nghệ An đã ban hành tin cảnh báo ngập lụt trên địa bàn tỉnh sau khi ghi nhận lượng mưa rất lớn trong nhiều giờ qua.

Theo số liệu từ các trạm đo mưa tự động, tính từ 9 giờ đến 15 giờ ngày 25/8, nhiều nơi đã có mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được tại một số điểm đặc biệt cao như Chợ Tràng là 175.4mm, Hoàng Mai 167.2mm, và Nam Thanh 1 là 154.6mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị và các khu vực ven sông suối trên toàn tỉnh Nghệ An.

Tình trạng ngập lụt có khả năng kéo dài đến hết ngày 26/8. Độ sâu ngập lụt phổ biến được dự báo từ 0,5 - 1,0m, một số nơi có thể ngập sâu hơn 1,0m.

Cấp độ rủi ro thiên tai do ngập lụt được xác định ở Cấp 1.

Người dân được khuyến cáo cần đề phòng ngập lụt có thể gây hư hỏng nhà cửa, tài sản, cũng như ảnh hưởng nghiêm trọng đến cây trồng và vật nuôi. Tình trạng ngập lụt cũng sẽ gây cản trở và nguy hiểm cho việc tham gia giao thông.

Bão số 5 di chuyển chậm, sức gió cấp 12

Tình hình trở nên đặc biệt nguy hiểm khi tin nhanh phát lúc 15 giờ cùng ngày cho biết bão số 5 đang hoạt động ngay trên vùng bờ biển khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh.

Vị trí tâm bão: Khoảng 18.4 độ Vĩ Bắc; 106.1 độ Kinh Đông.

Khoảng 18.4 độ Vĩ Bắc; 106.1 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất: Cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 14-15.

Cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 14-15. Dự báo: Trong 3 giờ tới, bão được dự báo di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 10-15km/h.