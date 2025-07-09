Chủ Nhật, 7/9/2025
Bão số 7 hướng vào Trung Quốc, 6 tỉnh miền Bắc Việt Nam sắp đón mưa lớn diện rộng

Quốc Duẩn 07/09/2025 16:41

Hoàn lưu bão số 7 sau khi đổ bộ vào Trung Quốc dự kiến gây mưa lớn cho nhiều tỉnh thành tại miền Bắc của nước ta từ ngày 9/9, với trọng tâm là khu vực Đông Bắc.

Sáng 7/9, bão số 7 nằm trên vùng biển phía bắc của Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất gần tâm bão đạt cấp 8-9, tương đương 88 km/h, cùng gió giật cấp 11. Bão đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc khoảng 10 km/h.

Dự báo đến 4 giờ sáng 8/9, tâm bão sẽ nằm trên vùng biển phía nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Lúc này sức gió có thể mạnh lên cấp 10, giật cấp 13, trước khi bão đổ bộ vào đất liền nước này và suy yếu dần.

Dự báo mưa lớn cho các tỉnh miền Bắc

Sau khi đổ bộ vào Trung Quốc, bão số 7 được dự báo sẽ suy yếu nhanh chóng thành một vùng áp thấp. Vùng áp thấp này sau đó có khả năng di chuyển theo hướng Tây về phía Việt Nam.

Từ chiều tối 9/9 đến hết ngày 11/9, hoàn lưu sau bão dự kiến sẽ gây ra một đợt mưa lớn diện rộng tại khu vực Bắc Bộ. Các tỉnh chịu ảnh hưởng trực tiếp nhất có thể kể đến là Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Tuyên Quang và Lào Cai. Một số nơi tại khu vực trung du và vùng núi phía Đông Bắc Bộ có khả năng xảy ra mưa rất to.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các cơn mưa dông những ngày tới có thể xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc xoáy, sét đánh, mưa đá và gió giật mạnh.

Người dân tại các khu vực chịu ảnh hưởng cần cập nhật thường xuyên các bản tin dự báo để chủ động các biện pháp phòng tránh, đảm bảo an toàn.

Nghệ An: Lễ khai giảng đặc biệt ở xã biên giới bị thiệt hại nặng nề nhất sau bão số 3

Sau bão, người dân xã Con Cuông bị sông "ăn" vào tận vách nhà

Vượt bão lũ, Nghệ An thu ngân sách 8 tháng năm 2025 đạt trên dự toán, hướng tới mốc 26.000 tỷ đồng

