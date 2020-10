Bão số 9 đổ bộ: Từ 28 đến 31/10, Nghệ An dự kiến có mưa rất to

(Baonghean.vn) - Từ 28-31/10, khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; riêng Nam Nghệ An và Hà Tĩnh có lượng mưa phổ biến 500-700mm/đợt.