Thứ Ba, 23/9/2025
Kinh tế

Bão số 9 giật cấp 17 đang tiến vào Biển Đông, từ gần sáng 25/9, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có gió mạnh dần lên cấp 6-7

Quang An (Tổng hợp) 23/09/2025 09:52

Thông tin từ Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, vào lúc 7h sáng 23/9, bão Ragasa giật cấp 17, cách đảo Lôi Châu khoảng 860km.

Cụ thể, vị trí tâm bão khoảng 19.9 độ Vĩ Bắc; 118.3 độ Kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 860km về phía Đông.
Sức gió mạnh nhất Cấp 17 (202-221km/h), giật trên cấp 17.

Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h.

0902.png
Hình ảnh vệ tinh bão số 9. Ảnh: TTKTTV Quốc gia

Trên biển: Vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-14, vùng gần tâm siêu bão đi qua cấp 15-17, giật trên cấp 17, sóng biển cao trên 10,0m; biển động dữ dội.
Từ ngày 24/9, vùng biển phía Đông của vịnh Bắc Bộ (bao gồm huyện đảo Bạch Long Vỹ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9. Từ tối và đêm 24/9, khu vực vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 8-9, sóng biển cao 2,0-4,0m, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 14, sóng biển cao 4,0-6,0m; biển động dữ dội.
Nước dâng do bão vùng ven bờ:
Ven biển các tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng có nước dâng do bão cao từ 0,5-1,0m. Nguy cơ cao sạt lở đê, kè biển, phá hủy khu nuôi trồng thủy sản, tàu, thuyền neo đậu ven biển do gió mạnh, nước biển dâng và sóng lớn.

Mưa lớn gây ngập úng tại phường Trường Vinh vào ngày 17/8 vừa qua. Ảnh: Quang An
Nghệ An dự báo có mưa to, đề phòng ngập úng. Ảnh: Quang An

Trên đất liền, từ gần sáng 25/9, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 12; khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.
Từ đêm 24/9 đến ngày 26/9, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Đề phòng mưa với cường suất lớn gây ngập úng đô thị.
Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

