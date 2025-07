Xây dựng Đảng Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An: Dấu ấn nhiệm kỳ 2020-2025 Đứng trước muôn vàn thách thức, Đảng bộ Báo Nghệ An và Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ, chủ động thích ứng, linh hoạt trong chỉ đạo và đổi mới phương thức làm báo, tạo nên những thành tựu, dấu ấn phát triển trên cả 4 loại hình báo chí truyền thống và các nền tảng số, đưa Báo Nghệ An và Đài PT-TH Nghệ An trở thành những thương hiệu mạnh trong hệ thống báo Đảng và Đài PT-TH địa phương trong cả nước.

• 25/07/2025

Bám sát định hướng và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Báo Nghệ An, Đài PT-TH Nghệ An và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, BTV Đảng ủy, tập thể Ban biên tập, lãnh đạo Báo, Đài đã quyết liệt, linh hoạt trong chỉ đạo đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng nội dung tin bài, chương trình trên báo in, báo điện tử, hai sóng PT-TH và các nền tảng số. Cùng với Ban biên tập, hội đồng tin tức, hội đồng biên tập phát huy vai trò hội tụ, định hướng và chia sẻ tài nguyên trong tổ chức sản xuất các tin bài, chương trình hàng ngày kịp thời, hiệu quả hơn. Nhiều bản tin, chuyên mục mới ra đời như: Vấn đề hôm nay, Alo NTV kết nối, Nhân lên những hành động đẹp, Nghệ An tăng tốc trong kỷ nguyên vươn mình; Cách mạng tinh gọn bộ máy - Hiệu lực, Hiệu năng, Hiệu quả… Các chương trình: Nhịp sống đô thị, Tạp chí Kinh Tế cuối tuần, Nhịp sống 24h, Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, Tam nông 4.0, Kể chuyện danh nhân; Chương trình ẩm thực: Đi mô ăn chi... Các sự kiện, hoạt động, ngày lễ hay vấn đề lớn ở trong tỉnh, trong nước, thậm chí trên thế giới đều có các bài xã luận, bình luận, chuyên luận, phim tài liệu, kí sự và các chương trình trực tiếp quy mô… tạo nên diện mạo mới cho Báo Nghệ An và 2 kênh sóng truyền thống và chính thống là NTV và NOV.

Không chỉ nội dung đề tài bám sát hơi thở cuộc sống, lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp của đất và người xứ Nghệ mà các bản tin, chương trình, ấn phẩm của Báo Nghệ An, Đài PT-TH Nghệ An đã tiệm cận hơn với báo chí hiện đại.

Hòa chung dòng chảy và sự phát triển của quê hương đất nước, 5 năm qua với vai trò vị thế là 2 cơ quan truyền thông chính thống và chủ lực của tỉnh, Báo Nghệ An và Đài PT-TH Nghệ An đã bám sát định hướng, nhiệm vụ chính trị của mình, sát sao và đồng hành cùng các sự kiện chính trị, ngày lễ lớn, các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng cũng như những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, tạo nên những vệt tuyên truyền sâu đậm, có dấu ấn trên cả 4 loại hình báo chí chính thống và nền tảng số. Đó là vệt tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; là kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ; 50 năm giải phóng miền Nam; 10 năm Dân ca ví, giặm được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại; Kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; là hoạt động mừng Đảng mừng Xuân, Tết cho người nghèo, các kỳ thi tuyển sinh, tốt nghiệp hàng năm, là vệt tuyên truyền đặc biệt về phòng chống dịch Covid - 19, phục hồi kinh tế sau đại dịch, các đợt lũ lụt thiên tai. Và đặc biệt hiện nay là cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Mỗi sự kiện, vấn đề dù là quy mô quốc gia hay tỉnh thì Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An cũng tạo được ấn tượng và bản sắc riêng của báo chí Nghệ An.

Với đội ngũ nhân lực hùng hậu, năng động, chuyên nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, thiết bị máy móc đồng bộ, Báo Nghệ An và Đài PT-TH Nghệ An đã chứng minh vị thế, tiềm lực và thương hiệu của mình bằng các chương trình trực tiếp lớn quy mô. 5 năm qua, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, Ban biên tập, NTV đã thực hiện hàng trăm cuộc truyền hình trực tiếp lớn. Và điển hình là: Cầu truyền hình Bầu cử QH và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 8 điểm cầu; chương trình NTV chính luận tại Hà Nội “Mạch nguồn ví, giặm” tôn vinh 5 nhạc sỹ nổi tiếng người Nghệ; Cầu truyền hình Nghệ An – Huế: “Làng Sen nuôi chí lớn”; Cầu truyền hình Nghệ An – Hà Tĩnh: “Đôi bờ ví, giặm”, kỷ niệm 10 năm di sản; gala “Người Nghệ muôn phương – Nơi ta trở về” kết nối những người Nghệ tiêu biểu trong cả nước; là “Miền Nam trong trái tim Người” gắn kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam và 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mới đây là những chương trình lớn kỷ niệm 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam như Giao lưu “Lửa bút”, cầu truyền hình trực tuyến với 5 điểm cầu vận hành chính quyền 2 cấp bước chuyển mới, niềm tin mới. NTV cũng là một trong số ít các đơn vị địa phương tổ chức được Liên hoan tiếng hát Truyền hình định kỳ, giải “Sao Mai xứ Nghệ” quy mô, chất lượng, uy tín, trở thành nơi ươm mầm các tài năng âm nhạc cho đất nước.

Không chỉ đổi mới, nâng cao chất lượng trên các loại hình báo chí truyền thống là báo in, Phát thanh, Truyền hình để phù hợp và bắt kịp với xu thế phát triển của báo chí hiện đại, đồng thời phát triển đúng với mục tiêu trở thành cơ quan truyền thông đa loại hình, đa phương tiện, nhiệm kỳ qua, Đảng ủy, BGĐ, BBT Báo Nghệ An và Đài PT-TH Nghệ An đã có những đột phá trong chuyển đổi số và phát triển nội dung trên các nền tảng số. Cùng với Website Truyenhinhnghean.vn, hàng loạt các nền tảng, kênh số được NTV thiết lập và phát triển nhanh như: Facebook; YouTube, zalo, tiktok, App NTVgo... Năm 2023, kênh YouTube Nghệ An TV được trao giải thưởng nhà Nhà sáng tạo Vàng khi cán mốc 1 triệu sub và sau gần 2 năm số người theo dõi đã đạt gần 2,5 triệu và là kênh có tốc độ phát triển nhanh hàng đầu trong số các kênh tin tức chính luận chính thống của Việt Nam trên nền tảng số. Ngoài các chương trình, bản tin chuyên biệt cho kênh số, Báo Nghệ An và Đài PT-TH Nghệ An cũng đã đẩy mạnh ứng dụng AI vào sản xuất, xuất bản các ấn phẩm, chương trình. Với phương châm: “Ở đâu có bạn đọc, ở đó có Báo Nghệ An”, Báo Nghệ An điện tử liên tục được cập nhật những tính năng mới, hiện đại như báo nói tự động, Podcast, Emagazine...; tích hợp hệ thống xuất bản báo in trên báo điện tử. Báo Nghệ An cũng đã xây dựng được 3 chuyên trang báo chí dữ liệu, gồm: “Chủ tịch Hồ Chí Minh với quê hương Nghệ An”; “Xô viết Nghệ Tĩnh 1930- 1931” và “Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025- 2030”. Hiện mỗi ngày có trên 3 triệu lượt khán giả theo dõi các chương trình của NTV trên các nền tảng số, mỗi tháng báo điện tử xuất bản khoảng 2 nghìn tin, bài và có từ 4- 6 triệu lượt truy cập, đứng trong tốp 3 hệ thống báo Đảng có lượt truy cập lớn nhất cả nước.

Năm 2023, 2024 Báo Nghệ An và năm 2024 Đài PT-TH Nghệ An được Bộ TT-TT đánh giá xuất sắc về mức độ trưởng thành trong chuyển đổi số.

Cánh sóng PT-TH và các ấn phẩm báo in, báo điện tử của Nghệ An không chỉ lan tỏa trong tỉnh mà còn vươn xa, quảng bá tiềm năng, lợi thế, hình ảnh con người Nghệ An, tình hình trong nước, quốc tế đến với người dân trong và ngoài tỉnh. NTV đã tăng cường mở rộng, hợp tác, sản xuất, trao đổi tin tức, phóng sự, các chương trình chuyên đề, văn nghệ - giải trí… với VTV, VOV, Thông tấn xã và các kênh sóng PT-TH trong cả nước. Nhiều chương trình lớn như cầu truyền hình, phim tài liệu, ký sự… được phối hợp thực hiện hiệu quả. Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An cũng đã tổ chức nhiều cuộc làm việc, trao đổi học tập kinh nghiệm cùng các Đài quốc gia, báo Đảng, kênh PT-TH các tỉnh thành, ban ngành địa phương, đồng thời đẩy mạnh cộng tác với các chuyên gia trong cả nước để thực hiện nhiều chương trình, bài viết có chất lượng như: Bàn tròn thế sự, tạp chí kinh tế cuối tuần, nghìn lẻ chuyện nhà trên sóng PT-TH, trò chuyện cuối tuần, podcast, chuyên luận, xã luận, bình luận trên báo in, báo điện tử và cả PT-TH… Cùng với đó, Báo Nghệ An và Đài PT-TH Nghệ An còn mở rộng phạm vi tác nghiệp ra ngoại tỉnh khi có sự kiện, vấn đề lớn góp phần quảng bá sâu rộng hình ảnh và thương hiệu của báo chí Nghệ An.

Thực hiện đề án “Phát triển Đài Phát thanh-Truyền hình Nghệ An theo hướng chuyển đổi số, giai đoạn 2020-2025”, nhiệm kỳ qua, cùng với khánh thành và đưa vào sử dụng trường quay thứ 4 của NTV- Studio Lam Giang – trường quay hiện đại đa năng, kết hợp giữa công nghệ thực và ảo, phòng điều khiển trường quay S1 chuẩn HD; Đài PT-TH Nghệ An cũng đã xây dựng, nâng cấp trường quay Tecco, Trường quay ảo và trường quay Minh Hồng- nơi sản xuất các bản tin thời sự hàng ngày. Bên cạnh đó, NTV đã phối hợp với VTV lắp đặt máy phát sóng số mặt đất DVB - T2 công suất 2,4KW tại TP Vinh; Mở rộng diện phủ sóng truyền hình số mặt đất toàn khu vực Miền Trung và Miền Nam trên hạ tầng số của VTC; Ứng dụng Giải pháp kết hợp đa công nghệ; Xây dựng cơ sở dữ liệu số; ứng dụng các công nghệ tác nghiệp trực tiếp, phỏng vấn online; livestream các chương trình hàng ngày...; đầu tư nhiều trang thiết bị máy móc, công nghệ mới phục vụ sản xuất, truyền dẫn phát sóng và xuất bản các ấn phẩm báo in, báo điện tử. NTV cũng đẩy mạnh dịch vụ cung cấp, phát triển và duy trì ứng dụng truyền hình trên nền tảng Internet (NTVgo) và Dịch vụ truyền dẫn kênh NTV chuẩn HD trên hạ tầng số; Quyết liệt ứng dụng AI trong sản xuất, sử dụng dịch vụ Big data, lưu trữ đám mây…

Báo Nghệ An điện tử mới đã đầu tư xây dựng và thiết kế hiện đại, cập nhật nhiều tính năng vượt trội hơn, toàn diện, chuyên sâu được đưa vào sử dụng từ ngày 28/5/2024. Đây là bước tiến về tích hợp dữ liệu và công nghệ số vào lĩnh vực xuất bản, nhằm cung cấp giá trị và lợi ích lớn hơn cho công chúng.

Đảng ủy Báo Nghệ An và Đài PT-TH Nghệ An luôn chú trọng quán triệt đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, nhất là những quy định về hoạt động báo chí đến toàn thể cán bộ đảng viên, viên chức và người lao động. Nhiệm kỳ qua, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ và cơ quan ổn định, đoàn kết nội bộ tốt, hoàn thành có chất lượng nhiệm vụ chính trị được giao. Hàng năm 100% cán bộ, đảng viên đăng kí học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; Việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên được triển khai nghiêm túc, có sơ kết và tổng kết theo từng giai đoạn. Công tác kiểm tra, đánh giá, kiểm điểm, khắc phục tồn tại hạn chế đảm bảo kịp thời, đúng quy trình theo hướng dẫn.

Công tác cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở được Đảng ủy Báo Nghệ An và Đài PT-TH Nghệ An quan tâm chỉ đạo. Trong nhiệm kỳ, Đài PT-TH Nghệ tiếp tục sắp xếp các phòng, ban chuyên môn đáp ứng tiêu chuẩn, quy định của Chính phủ; xây dựng đề án vị trí việc làm, thực hiện công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ, cấp ủy, quản lý theo đúng quy định. Đảng ủy Báo Nghệ An chỉ đạo thực hiện nghiêm Bộ quy tắc xuất bản, xác định rõ các quyền và trách nhiệm đối với từng vị trí việc làm. Năm 2022, cùng với việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào chỉ đạo điều hành, quản lý VCLĐ, số hóa việc xử lý thủ tục hành chính, NTV đã xây dựng, vận hành phần mềm chấm và quản lý nghiệm thu tin bài, tăng tính minh bạch và hiệu quả trong chi trả nhuận bút.

Quy chế quản lý điều hành, Quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm được lấy ý kiến góp ý, sửa đổi rộng rãi trong cán bộ VCLĐ, đảm bảo tính thực tiễn và khách quan. Công tác khen thưởng - kỷ luật được thực hiện công khai, minh bạch.

Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An cũng đã phối hợp tổ chức nhiều chương trình, hoạt động an sinh xã hội như: “Tết vì người nghèo”, “Nghĩa tình dòng Lam”; cuộc vận động xây mới, sửa chữa nhà cho hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở; ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai bão lũ, tiếp sức đến trường, các chương trình văn hóa, văn nghệ, thể thao để kêu gọi ủng hộ. Đảng ủy Báo và Đài cũng đã chỉ đạo quyết liệt công đoàn, đoàn thanh niên thực hiện trách nhiệm xã hội của những người làm báo qua việc trực tiếp thực hiện các hoạt động nhân đạo, từ thiện. Trong nhiệm kỳ đã kêu gọi được hàng chục tỷ đồng, đồng thời trích tiền lương của CBVCLĐ để xây dựng 18 căn nhà tình nghĩa, nhận giúp đỡ xã Cắm Muộn- huyện Quế Phong và xã Xiêng My- huyện Tương Dương; phụng dưỡng 6 mẹ Việt Nam Anh hùng, tặng quà Tết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; trao đồ dùng học tập cho các trường học và học sinh vào năm học mới.

Nhiệm kỳ qua, Đài PT-TH Nghệ An và Báo Nghệ An luôn giữ vững thương hiệu khi liên tục đạt giải cao tại các kỳ Liên hoan, giải báo chí lớn. 5 năm qua, Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An đã có hơn 600 tác phẩm của các tác giả và nhóm tác giả đạt giải báo chí quốc gia và của tỉnh, của ngành. Trong đó hơn 120 tác phẩm đạt giải thưởng lớn tại các kỳ Liên hoan Phát thanh, Liên hoan Truyền hình toàn quốc và giải báo chí cấp Bộ, ngành Trung ương. Báo và Phát thanh, truyền hình Nghệ An đã đạt 4 giải B, 6 giải C, 3 giải khuyến khích giải Báo chí Quốc gia; Giải A cho Phim tài liệu “Di sản từ trái tim”- Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt II giai đoạn 2021 – 2025; 1 giải xuất sắc, 3 giải Khuyến khích giải Búa liềm vàng toàn quốc; 1 giải B báo chí toàn quốc về phòng, chống tiêu cực, tham nhũng; 3 giải B, 2 giải Khuyến khích Giải Diên Hồng; 2 giải B giải báo chí về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Giải đặc biệt tại Giải báo chí toàn quốc lần thứ nhất viết về Phật giáo, với serie chương trình "Linh thiêng cõi Phật"…

Cùng với các giải thưởng, 5 năm qua, Báo Nghệ An và Đài PT-TH Nghệ An liên tục được xếp loại đơn vị hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ; được Chính phủ, Ban Tuyên giáo Trung ương; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Ban Thường vụ Tỉnh ủy; UBND tỉnh Nghệ An tặng nhiều Bằng khen về công tác tuyên truyền trên các lĩnh vực và Cờ thi đua xuất sắc. Đảng bộ Báo Nghệ An và Đài PT-TH Nghệ An được cấp trên đánh giá hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu.