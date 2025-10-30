Xây dựng Đảng Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An đoạt Giải báo chí toàn quốc phòng chống lãng phí, tiêu cực lần thứ V Tối 30/10, tại thủ đô Hà Nội diễn ra Lễ trao Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng lãng phí, tiêu cực lần thứ V, năm 2024 - 2025 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức.

Đồng chí Phạm Minh Chính - Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại Lễ trao giải. Ảnh: H.G

Tham dự lễ trao giải có các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị: Phạm Minh Chính - Thủ tướng Chính phủ; Phan Đình Trạc - Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Đỗ Văn Chiến - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Cùng dự có đồng chí Võ Thị Ánh Xuân - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước và lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương.

Phát biểu tại lễ trao giải, đồng chí Phạm Minh Chính - Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: Các tác phẩm báo chí tập trung phản ánh kịp thời, toàn diện công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của Đảng, Nhà nước với phương châm kiên trì, liên tục, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Các đại biểu dự Lễ trao giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lần thứ V, năm 2024 - 2025. Ảnh: laodong.vn

Ngoài những tác phẩm phản ánh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, các phóng viên, nhà báo, cơ quan báo chí đã mở rộng nội dung, đề tài phản ánh về phòng, chống lãng phí theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Nhiều tác phẩm có chất lượng tốt, mang tính thời sự, tính phát hiện cao, thể hiện sự dấn thân của các nhà báo, sự quyết tâm, dũng cảm và chịu sức ép, sự nguy hiểm đeo bám tới cùng vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Từ đó, tạo ra tác phẩm báo chí tạo hiệu ứng lan tỏa, tác động xã hội rất lớn, đem lại hiệu quả, chuyển biến tích cực trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Bên cạnh đó, giải năm nay xuất hiện những tác phẩm phản ánh gương người tốt, việc tốt trong tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Nhà báo Hương Giang (thứ hai phải sang) đại diện nhóm tác giả Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An nhận giải Khuyến khích. Ảnh: Thành Trung

Theo đánh giá của Hội đồng Chung khảo, giải năm nay có sự tham gia đông đảo của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương. Từ 1.110 tác phẩm dự thi hợp lệ thuộc 4 thể loại báo chí của gần 90 cơ quan báo chí trên cả nước, Hội đồng Sơ khảo giải đã tuyển chọn được 91 tác phẩm tiêu biểu vào chấm Chung khảo.

Với tinh thần dân chủ, khách quan, công tâm, trách nhiệm cao, các thành viên Hội đồng Chung khảo đã xem xét, thống nhất lựa chọn được 44 tác phẩm xuất sắc nhất để trao 04 Giải A, 10 giải B, 12 giải C và 18 giải Khuyến khích. Trong đó: Tác phẩm “Giảm nghèo hay nghèo thêm” của nhóm tác giả Hương Giang - Thành Trung - Đức Thiện - Thanh Nga, Báo và PTTH Nghệ An đoạt giải Khuyến khích thể loại Truyền hình.

Các tác phẩm báo chí ngoài phản ánh về đề tài phòng chống tham nhũng, tiêu cực còn tập trung tuyên truyền, phản ánh công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong toàn xã hội, phê phán, lên án mạnh mẽ những hành vi lãng phí; tuyên truyền kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cả trong khu vực Nhà nước và khu vực ngoài Nhà nước.

Nhiều tác phẩm phản ánh vai trò, kết quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, báo chí và nhân dân trong tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực…

Nhóm tác giả Hương Giang-Thành Trung-Đức Thiện-Thanh Nga, Báo và PTTH Nghệ An đoạt giải Khuyến khích thể loại Truyền hình với tác phẩm "Giảm nghèo hay nghèo thêm". Ảnh: Đức Thiện

Cùng với đó, các tác phẩm tham dự giải tiếp tục tập trung phản ánh sâu, đậm nét và nổi bật sự quyết liệt, quyết tâm của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, được nhân dân quan tâm theo dõi.