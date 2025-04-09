Xã hội Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An, Khánh Hòa kết nối doanh nghiệp trao hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại bởi lũ lụt tại xã Con Cuông Ngày 4/9, Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An cùng Báo và phát thanh, truyền hình Khánh Hòa kết nối Công ty TNHH Fun and Sun Việt Nam, doanh nghiệp tư nhân Thanh Hải, Công ty Bảo hiểm Agribank ABIC trao hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại bởi lũ lụt tại xã Con Cuông.

Đồng chí Trần Minh Ngọc - Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phát biểu tại buổi trao hỗ trợ. Ảnh: Hoài Thu

Về phía Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An có các đồng chí: Trần Minh Ngọc - Tổng Biên tập; Phan Văn Thắng - Phó Tổng Biên tập, Chủ tịch Công đoàn. Tham dự buổi trao hỗ trợ còn có các ông: Nguyễn An Nam - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thái An Thành; Phạm Văn Tuyến - Bí thư chi bộ, Giám đốc Bảo hiểm Agribank ABIC; Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã Con Cuông.

Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An Trần Minh Ngọc và ông Phạm Văn Tuyến - Bí thư chi bộ, Giám đốc Bảo hiểm Agribank ABIC trao 50 triệu đồng hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho người dân xã Con Cuông. Ảnh: Hoài Thu

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Minh Ngọc - Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An chia sẻ với những khó khăn, mất mát của người dân xã Con Cuông sau đợt bão lũ vừa qua. Đồng thời khẳng định, cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An luôn đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền và người dân trong các hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội.

Điều đáng trân trọng là trong suốt hành trình nghĩa tình ấy, luôn có nhiều doanh nghiệp, nhà hảo tâm tin tưởng, đồng hành cùng cán bộ, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An. Sự kết nối, trao hỗ trợ đến người dân vùng lũ lần này cũng là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 69 năm phát thanh, 49 năm truyền hình Nghệ An.

Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An Trần Minh Ngọc trao 100 triệu đồng từ doanh nghiệp tư nhân Thanh Hải (Khánh Hòa) cho người dân xã Con Cuông. Ảnh: Hoài Thu

Hai cơ quan báo chí của Nghệ An và Khánh Hòa đã kết nối Công ty TNHH Fun and Sun Việt Nam ủng hộ người dân xã Con Cuông bị ảnh hưởng bởi bão lũ tổng số tiền mặt 50 triệu đồng; kết nối doanh nghiệp tư nhân Thanh Hải ủng hộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và người dân xã Con Cuông bị ảnh hưởng bởi bão lũ số tiền 100 triệu đồng.

Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An Trần Minh Ngọc trao quà hỗ trợ cho các gia đình ở xã Con Cuông. Ảnh: Hoài Thu

Dịp này, đoàn công tác của Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phối hợp với Công ty Bảo hiểm Agribank trao 50 triệu đồng hỗ trợ đồng bào xã Con Cuông khắc phục hậu quả bão, lụt.

Cùng ngày 4/9, Báo và phát thanh, truyền hình Khánh Hòa cũng kết nối Công ty TNHH Fun and Sun Việt Nam ủng hộ người dân xã Keng Đu 50 triệu đồng, góp phần giúp nhân dân khắc phục ảnh hưởng nặng nề bởi đợt lũ quét nghiêm trọng xảy ra trong tháng 7 vừa qua. Trước đó, số tiền và hiện vật hỗ trợ tổng trị giá 160 triệu đồng từ sự đóng góp 1 ngày lương của cán bộ, công nhân viên Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An cùng Công ty TNHH Thái An Thành cũng đã được trao tới nhân dân, học sinh tại xã Mỹ Lý.

Tổng giá trị các phần hỗ trợ Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An cùng các cơ quan, doanh nghiệp kết nối trao đến người dân xã Mỹ Lý, Con Cuông và Keng Đu là 360 triệu đồng.

Một số hình ảnh tại lễ trao quà:

Đại diện Công ty Bảo hiểm Agribank ABIC trao quà hỗ trợ người dân. Ảnh: Hoài Thu

Đại diện Công ty TNHH Thái An Thành và Công ty Bảo hiểm Agribank ABIC trao quà hỗ trợ người dân. Ảnh: Hoài Thu