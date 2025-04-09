Thứ Năm, 4/9/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Xã hội

Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An, Khánh Hòa kết nối doanh nghiệp trao hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại bởi lũ lụt tại xã Con Cuông

Hoài Thu 04/09/2025 18:31

Ngày 4/9, Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An cùng Báo và phát thanh, truyền hình Khánh Hòa kết nối Công ty TNHH Fun and Sun Việt Nam, doanh nghiệp tư nhân Thanh Hải, Công ty Bảo hiểm Agribank ABIC trao hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại bởi lũ lụt tại xã Con Cuông.

Trần Minh Ngọc
Đồng chí Trần Minh Ngọc - Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phát biểu tại buổi trao hỗ trợ. Ảnh: Hoài Thu

Về phía Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An có các đồng chí: Trần Minh Ngọc - Tổng Biên tập; Phan Văn Thắng - Phó Tổng Biên tập, Chủ tịch Công đoàn. Tham dự buổi trao hỗ trợ còn có các ông: Nguyễn An Nam - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thái An Thành; Phạm Văn Tuyến - Bí thư chi bộ, Giám đốc Bảo hiểm Agribank ABIC; Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã Con Cuông.

50 triệu
Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An Trần Minh Ngọc và ông Phạm Văn Tuyến - Bí thư chi bộ, Giám đốc Bảo hiểm Agribank ABIC trao 50 triệu đồng hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho người dân xã Con Cuông. Ảnh: Hoài Thu

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Minh Ngọc - Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An chia sẻ với những khó khăn, mất mát của người dân xã Con Cuông sau đợt bão lũ vừa qua. Đồng thời khẳng định, cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An luôn đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền và người dân trong các hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội.

Điều đáng trân trọng là trong suốt hành trình nghĩa tình ấy, luôn có nhiều doanh nghiệp, nhà hảo tâm tin tưởng, đồng hành cùng cán bộ, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An. Sự kết nối, trao hỗ trợ đến người dân vùng lũ lần này cũng là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 69 năm phát thanh, 49 năm truyền hình Nghệ An.

bna_trao-100-trieu-8b1545a069d6234fb614036540a40480(1).jpg
Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An Trần Minh Ngọc trao 100 triệu đồng từ doanh nghiệp tư nhân Thanh Hải (Khánh Hòa) cho người dân xã Con Cuông. Ảnh: Hoài Thu

Hai cơ quan báo chí của Nghệ An và Khánh Hòa đã kết nối Công ty TNHH Fun and Sun Việt Nam ủng hộ người dân xã Con Cuông bị ảnh hưởng bởi bão lũ tổng số tiền mặt 50 triệu đồng; kết nối doanh nghiệp tư nhân Thanh Hải ủng hộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và người dân xã Con Cuông bị ảnh hưởng bởi bão lũ số tiền 100 triệu đồng.

TBt Trần Minh Ngọc trao
Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An Trần Minh Ngọc trao quà hỗ trợ cho các gia đình ở xã Con Cuông. Ảnh: Hoài Thu

Dịp này, đoàn công tác của Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phối hợp với Công ty Bảo hiểm Agribank trao 50 triệu đồng hỗ trợ đồng bào xã Con Cuông khắc phục hậu quả bão, lụt.

Cùng ngày 4/9, Báo và phát thanh, truyền hình Khánh Hòa cũng kết nối Công ty TNHH Fun and Sun Việt Nam ủng hộ người dân xã Keng Đu 50 triệu đồng, góp phần giúp nhân dân khắc phục ảnh hưởng nặng nề bởi đợt lũ quét nghiêm trọng xảy ra trong tháng 7 vừa qua. Trước đó, số tiền và hiện vật hỗ trợ tổng trị giá 160 triệu đồng từ sự đóng góp 1 ngày lương của cán bộ, công nhân viên Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An cùng Công ty TNHH Thái An Thành cũng đã được trao tới nhân dân, học sinh tại xã Mỹ Lý.

Tổng giá trị các phần hỗ trợ Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An cùng các cơ quan, doanh nghiệp kết nối trao đến người dân xã Mỹ Lý, Con Cuông và Keng Đu là 360 triệu đồng.

Một số hình ảnh tại lễ trao quà:

bna_2(2).jpg
Đại diện Công ty Bảo hiểm Agribank ABIC trao quà hỗ trợ người dân. Ảnh: Hoài Thu
bna_trao.jpg
Đại diện Công ty TNHH Thái An Thành và Công ty Bảo hiểm Agribank ABIC trao quà hỗ trợ người dân. Ảnh: Hoài Thu
bna_1(1).jpg
Phó Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An Phan Văn Thắng trao quà hỗ trợ người dân. Ảnh: Hoài Thu

Bài liên quan

Đọc tiếp

Đài Truyền hình Việt Nam, Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An cùng các nhà hảo tâm sẻ chia với người dân vùng lũ

Đài Truyền hình Việt Nam, Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An cùng các nhà hảo tâm sẻ chia với người dân vùng lũ

Báo và PTTH Nghệ An- Hội Golf Đà Nẵng trao hỗ trợ ngành giáo dục Bắc Lý

Báo và PTTH Nghệ An- Hội Golf Đà Nẵng trao hỗ trợ ngành giáo dục Bắc Lý

Bảo Việt Nhân thọ Bắc Nghệ An phối hợp với Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An trao tiền hỗ trợ hộ nghèo làm nhà

Bảo Việt Nhân thọ Bắc Nghệ An phối hợp với Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An trao tiền hỗ trợ hộ nghèo làm nhà

Xã Con Cuông

Đọc tiếp

Đài Truyền hình Việt Nam, Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An cùng các nhà hảo tâm sẻ chia với người dân vùng lũ

Đài Truyền hình Việt Nam, Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An cùng các nhà hảo tâm sẻ chia với người dân vùng lũ

Báo và PTTH Nghệ An- Hội Golf Đà Nẵng trao hỗ trợ ngành giáo dục Bắc Lý

Báo và PTTH Nghệ An- Hội Golf Đà Nẵng trao hỗ trợ ngành giáo dục Bắc Lý

Bảo Việt Nhân thọ Bắc Nghệ An phối hợp với Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An trao tiền hỗ trợ hộ nghèo làm nhà

Bảo Việt Nhân thọ Bắc Nghệ An phối hợp với Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An trao tiền hỗ trợ hộ nghèo làm nhà

Xem thêm Xã hội

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Xã hội
      Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An, Khánh Hòa kết nối doanh nghiệp trao hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại bởi lũ lụt tại xã Con Cuông

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO