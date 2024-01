Bảo vệ thi công Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn “nút thắt” qua Đô Lương!

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện trên cơ sở đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính khu đất, hồ sơ có liên quan, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Lưu Sơn và chủ đầu tư để xác định phần diện tích đã được Nhà nước giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phần diện tích và phạm vi bảo vệ thi công tại thực địa (thời gian hoàn thành trước ngày 15/1/2024). Công an huyện chỉ đạo Công an xã Lưu Sơn tham mưu cho UBND xã Lưu Sơn xây dựng các phương án bảo vệ an toàn tuyệt đối cho nhân dân và lực lượng tham gia bảo vệ, thi công; hỗ trợ lực lượng cho Công an xã Lưu Sơn nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhân dân và lực lượng tham gia bảo vệ, thi công; chỉ đạo Đội Cảnh sát giao thông – Trật tự huyện phối hợp với Thanh tra giao thông phân luồng giao thông, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông gây ảnh hưởng đến công tác bảo vệ thi công…