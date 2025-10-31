Pháp luật Bảo vệ tòa nhà chung cư ở phường Thành Vinh tử vong nghi do điện giật Sáng 31/10, tại một tòa nhà chung cư nằm trên đường Nguyễn Quốc Trị (phường Thành Vinh, Nghệ An), đã xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến 1 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào đầu giờ sáng, tại tầng hầm để xe máy, tòa nhà chung cư PVNC2-CT02, nằm trên đường Nguyễn Quốc Trị, phường Thành Vinh (phường Hưng Bình, TP. Vinh cũ), một bảo vệ tại đây đã bị điện giật tử vong.

Vụ tai nạn xảy ra tại tầng hầm để xe máy của tòa nhà chung cư PVNC2-CT02. Ảnh: NDCC

Sau khi sự việc xảy ra, ngay lập tức, các cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra, xác minh nguyên nhân tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, người này bị điện giật trong quá trình cắm máy bơm nước.

Được biết, tòa nhà chung cư này được khởi công xây dựng từ năm 2015, Chung cư có tổng diện tích sàn 15.626m2, thiết kế quy mô 18 tầng, 168 căn hộ. Trong quá trình xây dựng, công trình này cũng từng bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính do tổ chức thi công xây dựng công trình nhưng không có Giấy phép xây dựng, vi phạm diện tích xây dựng; xây dựng gây lún, nứt, hư hỏng công trình lân cận…

Hiện vụ việc đang tiếp tục được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.