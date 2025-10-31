Thứ Sáu, 31/10/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Pháp luật

Bảo vệ tòa nhà chung cư ở phường Thành Vinh tử vong nghi do điện giật

P.V 31/10/2025 10:23

Sáng 31/10, tại một tòa nhà chung cư nằm trên đường Nguyễn Quốc Trị (phường Thành Vinh, Nghệ An), đã xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến 1 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào đầu giờ sáng, tại tầng hầm để xe máy, tòa nhà chung cư PVNC2-CT02, nằm trên đường Nguyễn Quốc Trị, phường Thành Vinh (phường Hưng Bình, TP. Vinh cũ), một bảo vệ tại đây đã bị điện giật tử vong.

điện giật
Vụ tai nạn xảy ra tại tầng hầm để xe máy của tòa nhà chung cư PVNC2-CT02. Ảnh: NDCC

Sau khi sự việc xảy ra, ngay lập tức, các cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra, xác minh nguyên nhân tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, người này bị điện giật trong quá trình cắm máy bơm nước.

Được biết, tòa nhà chung cư này được khởi công xây dựng từ năm 2015, Chung cư có tổng diện tích sàn 15.626m2, thiết kế quy mô 18 tầng, 168 căn hộ. Trong quá trình xây dựng, công trình này cũng từng bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính do tổ chức thi công xây dựng công trình nhưng không có Giấy phép xây dựng, vi phạm diện tích xây dựng; xây dựng gây lún, nứt, hư hỏng công trình lân cận…

Hiện vụ việc đang tiếp tục được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Người đàn ông bị điện giật tử vong khi chằng chống mái tôn phòng bão số 5

Người đàn ông bị điện giật tử vong khi chằng chống mái tôn phòng bão số 5

Xịt nước rửa sân, người đàn ông bị điện giật tử vong

Xịt nước rửa sân, người đàn ông bị điện giật tử vong

Đọc tiếp

Người đàn ông bị điện giật tử vong khi chằng chống mái tôn phòng bão số 5

Người đàn ông bị điện giật tử vong khi chằng chống mái tôn phòng bão số 5

Xịt nước rửa sân, người đàn ông bị điện giật tử vong

Xịt nước rửa sân, người đàn ông bị điện giật tử vong

Xem thêm Pháp luật

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Pháp luật
      Bảo vệ tòa nhà chung cư ở phường Thành Vinh tử vong nghi do điện giật

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO