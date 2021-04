Bảo Việt Nghệ An: Niềm tin vững chắc, cam kết vững bền

Trải qua nhiều giai đoạn phát triển, gắn liền với những thay đổi, đi lên của đất nước, của tỉnh như tách tỉnh, nâng cấp, đổi tên cho phù hợp với quy mô, nhiệm vụ và cấu trúc của Tập đoàn Bảo Việt cùng các đơn vị trực thuộc, năm 2007, tên gọi chính thức của công ty là Công ty Bảo Việt Nghệ An, tên giao dịch là Bảo Việt Nghệ An cũng có từ ngày đó.

Trưởng thành từ gian khó



Trên cơ sở quyết định thành lập Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam, chi nhánh tại các tỉnh được chuyển thành các công ty. Công ty Bảo hiểm Nghệ Tĩnh chính thức ra đời từ thời điểm đó. Năm 1991, tỉnh Nghệ Tĩnh được tách thành 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh nên Công ty Bảo hiểm Nghệ Tĩnh được tách ra và đổi thành Công ty Bảo hiểm Nghệ An.

Năm 2000, sau 4 năm tiên phong, khai mởnhân thọ (bắt đầu từ 1996), theo Quyết định của Bộ Tài chính, mảng Bảo hiểm Nhân thọ được tách ra khỏi Công ty Bảo hiểm Nghệ An để thành lập Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Nghệ An. Kể từ đây, Công ty Bảo hiểm Nghệ An chuyên kinh doanh các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ còn Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Nghệ An chuyên kinh doanh các sản phẩm nhân thọ. Đến năm 2007, Công ty Bảo hiểm Nghệ An được đổi tên thành Công ty Bảo Việt Nghệ An và tên giao dịch là Bảo Việt Nghệ An.