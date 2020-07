Bảo Việt Nhân thọ Bắc Nghệ An khám và tư vấn sức khỏe cho hơn 320 khách hàng

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Hoàng Công Sáng - Giám đốc Bảo Việt Nhân thọ Bắc Nghệ An nhiệt liệt chào mừng và cám ơn các khách hàng đã tham gia sự kiện; đồng thời chia sẻ điều tâm đắc: Khi nói về Bảo hiểm là nói đến sự An Tâm. Tuy nhiên khi tham gia bảo hiểm nhân thọ, các khách hàng thường lo lắng liệu sẽ ra sao khi hợp đồng bảo hiểm dài tới cả chục năm. Các Công ty Bảo hiểm có đủ uy tín và vững mạnh để gửi gắm niềm tin khi ngoài xã hội có không ít thông tin chưa tích cực về bảo hiểm.

Cán bộ nhân viên Bảo hiểm Nhân thọ Bắc Nghệ An phối hợp với các y, bác sĩ đón tiếp và làm thủ tục hướng dẫn khám cho khách hàng. Ảnh: P.V

Với 55 năm hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm và 24 năm hoạt động trong lĩnh vực Bảo hiểm nhân thọ, Bảo Việt tin rằng luôn là sự lựa chọn số 1 của người dân Việt Nam khi nói đến Bảo hiểm. Hàng trăm tỷ đồng chi trả quyền lợi đáo hạn và quyền lợi rủi ro hàng năm, hàng trăm tỷ đồng dành cho các chương trình tri ân khách hàng và chương trình xã hội vì cộng đồng đã thể hiện điều đó.

Với 76 công ty thành viên trên toàn quốc với số lượng hơn 200 ngàn tư vấn viên tài chính, Bảo Việt Nhân thọ là công ty Bảo hiểm nhân thọ uy tín số 1 Việt Nam, vinh dự được nhận giải thưởng “Top 10 Thương hiệu tiêu biểu Châu Á Thái Bình Dương”, là doanh nghiệp Việt có 3 năm liên tiếp nhận giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á” là những gì Bảo Việt Nhân thọ đang nỗ lực mỗi ngày để quý khách hàng cảm nhận được sự An Tâm khi lựa chọn chúng tôi. Khách hàng An tâm về sản phẩm, khách hàng An Tâm về doanh nghiệp là minh chứng cho sự thành công của Bảo Việt Nhân thọ suốt 24 năm qua. Ông Hoàng Công Sáng - Giám đốc Bảo Việt Nhân thọ Bắc Nghệ An

Các bác sĩ siêu âm tuyến giáp và cổ họng cho khách hàng thân thiết. Ảnh: Đình Nam

Mặt khác, sở dĩ nói đến Bảo hiểm là nói về An Tâm là vì 2 chữ An Tâm và cảm giác An Tâm luôn nhắc nhở chúng ta. Trong cuộc sống đô thị hiện đại, mỗi gia đình, cá nhân đều có những mục tiêu và dự định riêng, trong đó có những mối lo toan bộn bề và cả những cái giật mình lo lắng khi nghe tin tức về một ai đó gặp rủi ro, hoạn nạn hoặc bệnh hiểm nghèo. Sự lo lắng đó đôi lúc trở thành nỗi lo sợ và bất an bởi thông tin về những gia đình gặp rủi ro, bệnh tật ngày càng nhiều...