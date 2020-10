Bảo Việt Nhân thọ Bắc Nghệ An phát động ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt

Ông Hoàng Công Sáng - Giám đốc Công ty Bảo Việt Nhân thọ Bắc Nghệ An kêu gọi ủng hộ người dân miền Trung. Ảnh: Nguyễn Hải

Phát biểu tại lễ phát động, ông Hoàng Công Sáng - Giám đốc Bảo Việt Nhân thọ Bắc Nghệ An chia sẻ: Là một trong những tỉnh miền Trung, người dân Nghệ An hơn ai hết thấm thía về những khó khăn, cơ cực do thiên tai bão lụt mà đồng bào ruột thịt miền Trung đang gánh chịu hiện nay. Chính vì thế, rất mong các cán bộ, tư vấn viên Công ty và khách hàng bớt một phần thu nhập của mình để ủng hộ, giúp đỡ đồng bào miền Trung vượt qua khó khăn; sự ủng hộ, động viên của cộng đồng lúc này sẽ làm người dân miền Trung ấm lòng, sớm ổn định cuộc sống. Bảo Việt Nhân thọ Bắc Nghệ An có trách nhiệm tiếp nhận và chuyển đầy đủ số tiền ủng hộ tới UBMTTQ huyện Diễn Châu và đồng bào miền Trung sớm nhất.

Các cán bộ, tư vấn viên Bảo Việt Nhân thọ Bắc Nghệ An quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung. Ảnh: Nguyễn Hải