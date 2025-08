Xã hội

Bảo Việt Nhân thọ Bắc Nghệ An phối hợp với Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An trao tiền hỗ trợ hộ nghèo làm nhà

Thực hiện kế hoạch phối hợp công tác, sáng 1/8, Công ty Bảo Việt Nhân thọ Bắc Nghệ An phối hợp với Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An tổ chức trao tiền hỗ trợ hộ nghèo xây nhà tại xã Hải Châu, Nghệ An. Tổng số tiền hỗ trợ là 60 triệu đồng.