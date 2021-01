Bảo Việt Nhân thọ Bắc Nghệ An quay thưởng Chương trình “Chào năm mới - Ngàn điều may mắn”

(Baonghean.vn) - Tiếp nối các chương trình tri ân, chăm sóc khách hàng, sáng 10/1/2021, tại thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), Bảo Việt Nhân thọ Bắc Nghệ An tổ chức chương trình quay thưởng “Chào năm mới – Ngàn điều may mắn” nhằm tìm chủ nhân của các giải thưởng giá trị cho khách hàng.