Bảo Việt Nhân thọ Bắc Nghệ An quay thưởng chương trình 'Tháng 11 – Ngập tràn niềm vui'

(Baonghean.vn) - Chiều 25/10, tại huyện Diễn Châu, Bảo Việt Nhân thọ Bắc Nghệ An tổ chức lễ phát động quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt.

(Baonghean.vn) - Sáng 25/10, tại TP.Vinh, Bảo Việt Nhân thọ Nghệ An phối hợp với Bảo Việt Nhân thọ Bắc Nghệ An và Bảo Việt Nhân thọ Tây Nghệ An tổ chức phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị lũ lụt và trao giải đợt 4 chương trình "Đón tuổi mới - Sức sống mới".