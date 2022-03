Bảo Việt Nhân thọ Bắc Nghệ An ra mắt sản phẩm 'An Vui Sống Khỏe'

Nhân dịp ra mắt sản phẩm mới An Vui Sống Khỏe, Bảo Việt Nhân Thọ Bắc Nghệ An tặng quà cho các khách hàng may mắn tháng 3; đồng thời công bố 40 phần quà may mắn cho các khách hàng tiếp theo./.