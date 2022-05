Bảo Việt Nhân thọ Bắc Nghệ An trao học bổng “Quỹ xe đạp chở ước mơ” cho 50 trẻ em nghèo hiếu học

“Quỹ xe đạp chở ước mơ” là Chương trình học bổng thường niên do Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (BTTEVN) thực hiện, chung tay cùng các địa phương bảo vệ, chăm sóc trẻ em, thông qua những phần quà hỗ trợ thiết thực để các em có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống và trở thành những công dân có ích cho xã hội.

Năm 2022 là năm thứ 17 liên tiếp Bảo Việt Nhân thọ phối hợp tích cực cùng Quỹ BTTEVN xây dựng và triển khai Chương trình học bổng “Quỹ xe đạp chở ước mơ” nhằm khuyến khích và hỗ trợ trẻ em nghèo hiếu học cả nước. Sau 17 năm hợp tác, thông qua Quỹ BTTEVN, Bảo Việt Nhân Thọ đã trao hơn 26.000 suất học bổng "Quỹ xe đạp chở ước mơ" cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên 63 tỉnh/thành.

Ông Hoàng Công Sáng - Giám đốc Bảo Việt Nhân thọ Bắc Nghệ An khai mạc và chúc mừng các cháu học sinh nghèo hiếu học được trao học bổng. Ảnh: Nguyễn Hải

Cũng như các tỉnh, trong những năm qua vừa qua, Nghệ An là một trong những địa phương thực hiện tốt công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em. Tuy nhiên, do địa bàn rộng và tỷ lệ hộ nghèo cao nên nhiều gia đình còn thiếu thốn, không đủ trang trải để đảm bảo điều kiện học tập của các em nhỏ. Để động viên tinh thần ham học hỏi của các em học sinh vượt khó của tỉnh đồng thời khuyến khích các em tiếp tục nỗ lực phấn đấu vươn lên, đạt thành tích tốt trong học tập, Bảo Việt Nhân thọ Bắc Nghệ An đã khảo sát và về lần lượt các huyện Quỳnh Lưu, Quỳ Hợp và Diễn Châu trao 50 suất học bổng là 50 chiếc xe đạp và ba lô cho các em học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn.