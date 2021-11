Bảo Việt Nhân thọ trao tặng 100 cây xanh cho thị xã Cửa Lò

Bên cạnh việc tận tâm triển khai những sản phẩm bảo hiểm nhân văn, mang an tâm và bình an đến cho các gia đình Việt, Bảo Việt Nhân thọ luôn nỗ lực không ngừng trong công tác an sinh, chung tay cùng Nhà nước xây dựng một xã hội khỏe thể chất, sáng tinh thần, ấm no và thịnh vượng. Tất cả vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân Việt Nam”.