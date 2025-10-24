Barca chốt mua đứt Rashford, 30 triệu euro trước El Clasico Hansi Flick được cho đã đề nghị Barcelona chi khoảng 30 triệu euro để mua đứt Marcus Rashford trước chuyến làm khách Bernabeu. Tiền đạo 27 tuổi ghi 5 bàn sau 12 trận và vừa lập cú đúp trong chiến thắng 6-1 ở Champions League.

Ngay trước thềm Siêu kinh điển tại Bernabeu, Barcelona không chỉ mang đến Madrid phong độ hưng phấn sau thắng lợi 6-1 trước Olympiacos ở UEFA Champions League, mà còn một thông điệp thị trường dứt khoát: Marcus Rashford xứng đáng là tương lai của hàng công. Theo truyền thông Tây Ban Nha, HLV Hansi Flick đã đề nghị ban lãnh đạo kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá khoảng 30 triệu euro (xấp xỉ 26 triệu bảng) để giữ chân tiền đạo người Anh sau nửa đầu mùa giải cho mượn từ Manchester United.

Barca muốn ký hợp đồng chính thức với Rashford (Ảnh: SportBible).

Khoảnh khắc then chốt: Cú đúp hiệp hai và thông điệp của Flick

Rạng sáng thứ Tư (giờ Việt Nam), Rashford bùng nổ với cú đúp trong hiệp hai, góp phần định đoạt chiến thắng 6-1 cho Barca. Đó là những bàn thắng nâng tổng số pha lập công của anh mùa này lên con số 5, khép lại chuỗi ngày bị nghi ngờ về sự ổn định khi còn trong màu áo Man United. Sự thăng hoa ấy là cơ sở để Flick thúc giục Barcelona “trả 30 triệu euro” nhằm biến hợp đồng mượn thành mua đứt, động thái được cho là nhận được sự đồng thuận từ Giám đốc thể thao Deco.

Diễn biến và bối cảnh: Hưng phấn trước Bernabeu

Barcelona bước vào trận El Clasico cuối tuần này trong khuôn khổ La Liga với vị thế bám đuổi: họ kém Real Madrid 2 điểm. Bù lại, tinh thần đang lên cao sau trận thắng đậm ở Champions League, cùng cảm hứng từ Rashford – người đã ra sân 12 trận trên mọi đấu trường cho Barca và đang tận hưởng chuỗi trận ổn định hơn so với giai đoạn trước.

Rashford duy trì phong độ ổn định đáng kinh ngạc kể từ khi gia nhập Barca.

Phân tích chiến thuật: Vì sao Rashford “là người của Flick”

Thông điệp của Flick không chỉ phản ánh con số bàn thắng. HLV người Đức đánh giá cao phong cách thi đấu của Rashford – yếu tố then chốt trong cách Barca tăng tốc độ và sức ép ở 1/3 cuối sân. Sự ổn định tâm lý và thể lực mà Rashford hướng tới cũng phù hợp với yêu cầu kỷ luật thi đấu cao của Barcelona hiện tại. Khi một tập thể vận hành trơn tru, tiền đạo này có không gian để khai thác, đúng như những gì anh đã thể hiện trong hiệp hai trước Olympiacos.

Điểm đáng chú ý khác là bối cảnh: Barca cần một mũi tấn công đang vào “form” trước trận đấu có cường độ đỉnh cao như El Clasico. Trong khi đó, mặt trận giữa sân còn bỏ ngỏ khi Frenkie de Jong bất ngờ nghỉ tập vì ốm ba ngày trước trận, khiến khả năng ra sân bị đặt dấu hỏi.

Thống kê quan trọng

Chỉ số Giá trị Số trận cho Barca mùa này 12 Bàn thắng mùa này 5 Thành tích vs Olympiacos Cú đúp trong hiệp hai Tỷ số trận Champions League gần nhất 6-1 Khoảng cách với Real Madrid tại La Liga 2 điểm Đề nghị mua đứt được cho là Khoảng 30 triệu euro (≈26 triệu bảng)

Tiếng nói người trong cuộc

Trong đợt tập trung đội tuyển Anh hồi tháng 10, Rashford thẳng thắn về vấn đề ổn định phong độ: “Ổn định là yếu tố cực kỳ quan trọng. Tôi cảm thấy mình đã ở trong một môi trường thiếu ổn định quá lâu, nên rất khó để duy trì phong độ ổn định. Đó là điều tôi phải cải thiện tôi muốn luôn ở trạng thái tốt nhất, không chỉ thỉnh thoảng, mà càng thường xuyên càng tốt,” anh chia sẻ trên ITV.

Tiền đạo 27 tuổi nói thêm: “Để đạt được sự ổn định trong bất cứ lĩnh vực nào, không chỉ trong thể thao, bạn cần có sự ổn định trong cuộc sống. Sự nghiệp của tôi đã trải qua quá nhiều thay đổi, và giờ là lúc tôi phải hướng về phía trước, khắc phục điều đó và thể hiện phong độ cao nhất. Khi chơi ở phong độ tốt nhất, tôi thực sự tận hưởng từng khoảnh khắc của bóng đá, đó là cảm giác rất đặc biệt.”

Về El Clasico, Rashford khẳng định: “Trận gặp Real Madrid là một trong những lý do khiến tôi chọn đến đây. Tôi rất mong chờ trận đấu này.”

Tác động và triển vọng

Nếu Barca đi đến quyết định mua đứt ở mức khoảng 30 triệu euro, đây sẽ là thương vụ có chi phí “vừa tầm” so với giá trị sử dụng tức thời mà Rashford mang lại: bàn thắng, sự tự tin và tốc độ cần thiết để giải quyết các trận cầu lớn. Ngắn hạn, sự hiện diện của anh mở ra niềm tin về một kết quả tích cực tại Bernabeu; dài hạn, đó là lời giải cho bài toán ổn định mà chính tiền đạo này đang theo đuổi.

Trong khi Real Madrid vẫn dẫn đầu và có lợi thế 2 điểm, El Clasico lần này có thể trở thành bước ngoặt: một màn trình diễn thuyết phục từ Rashford sẽ củng cố đề xuất của Flick và Deco, đồng thời cho thấy Barcelona đã tìm thấy đúng nhân tố để nâng cấp hàng công trong phần còn lại của mùa giải.