Barcelona cân nhắc giữa Rafael Leao và Marcus Rashford

Barcelona đang đứng trước một quyết định then chốt ở cánh trái: tiếp tục theo đuổi Rafael Leao như một phương án dài hạn, hay mua đứt Marcus Rashford – người đã chơi nổi bật khi được cho mượn. Theo Diario Sport (dẫn nguồn ESPN), lựa chọn cuối cùng có thể phụ thuộc trực tiếp vào tương lai của Rashford.

Barcelona đang phân vân giữa Leao và Rashford.

Bài toán then chốt: chi lớn cho Leao hay mua đứt Rashford

Leao, 26 tuổi, được Barcelona xem là phương án tấn công dài hạn tiềm năng. CLB xứ Catalan từng thất bại trong việc tiếp cận anh vào mùa hè trước, nhưng phong độ hiện tại buộc họ cân nhắc trở lại. Rào cản không đổi: tài chính. AC Milan được cho là không đàm phán dưới 80 triệu euro, trong khi điều khoản giải phóng ở mức 150 triệu euro.

Ở chiều ngược lại, Rashford – đang thi đấu cho Barcelona theo dạng cho mượn từ Manchester United – đã gây ấn tượng mạnh bên cánh trái. Phong độ cao khiến phương án mua đứt trở nên khả thi hơn về mặt ngân sách. Nguồn tin nhấn mạnh: nếu Barca ký hợp đồng dài hạn với Rashford, cánh cửa chiêu mộ Leao gần như sẽ đóng lại.

Leao: phương án dài hạn, chi phí khủng

Theo Diario Sport (dẫn ESPN), sau khi vượt qua chấn thương đầu mùa, Leao đã tìm lại nhịp độ thi đấu và bùng nổ trở lại: ghi 3 bàn trong 4 lần ra sân gần nhất tại Serie A. Đó là tín hiệu cho thấy giá trị dài hạn mà Barcelona theo đuổi – nhưng cũng đồng nghĩa áp lực tài chính rất lớn nếu muốn hiện thực hóa thương vụ.

Mức giá AC Milan yêu cầu (≥80 triệu euro) và điều khoản giải phóng 150 triệu euro cho thấy ngôi sao người Bồ Đào Nha không phải mục tiêu dễ tiếp cận, đặc biệt trong bối cảnh Barca đang thắt chặt chi tiêu.

Rashford: hiệu quả tức thời và khả thi về ngân sách

Rashford đang tạo tác động rõ rệt ở hành lang trái trong thời gian cho mượn. Sự thích nghi tốt với môi trường mới là cơ sở để Barca cân nhắc một hợp đồng dài hạn. Về mặt cấu trúc chi phí, việc mua đứt Rashford được đánh giá là khả thi hơn so với việc chi đậm cho Leao.

Quan trọng hơn, phương án Rashford trao cho Barcelona một mức độ chắc chắn ngay lập tức ở vị trí vốn cần sự ổn định theo thời gian thi đấu gần đây.

Góc chiến thuật: khóa vị trí cánh trái và tính liên tục

Bài toán của Barcelona tập trung vào cánh trái – nơi cần một điểm tựa tấn công tin cậy. Leao đại diện cho dự án dài hạn với kỳ vọng bền vững, còn Rashford mang đến hiệu quả tức thời khi đã chứng minh được tác động trong đội hình hiện tại. Chọn ai đồng nghĩa xác lập quỹ đạo xây dựng hàng công trong thời gian tới.

Khi chốt tương lai ở cánh trái, Barca cũng giải quyết được chuỗi hệ quả về xoay vòng nhân sự và định hình vai trò các mũi nhọn còn lại. Vì thế, quyết định này có tác động vượt ra ngoài phạm vi một bản hợp đồng đơn lẻ.

Con số đáng chú ý

3 bàn trong 4 trận gần nhất tại Serie A của Rafael Leao (sau khi vượt qua chấn thương đầu mùa).

AC Milan không đàm phán dưới 80 triệu euro; điều khoản giải phóng hợp đồng của Leao là 150 triệu euro.

Leao 26 tuổi; Rashford đang khoác áo Barcelona theo dạng cho mượn từ Manchester United.

Biến số quyết định: tương lai của Rashford

Nguồn tin khẳng định lựa chọn cuối cùng của Barcelona phụ thuộc lớn vào việc có mua đứt Rashford hay không. Nếu phương án này được kích hoạt, thương vụ Leao nhiều khả năng dừng lại. Ngược lại, nếu không thể đi đến thỏa thuận với Rashford, Barca sẽ phải quay lại bàn đàm phán với AC Milan trong điều kiện tài chính ngặt nghèo hơn.

Tác động dài hạn

Đây là ngã rẽ quan trọng cho lộ trình tấn công của Barcelona: hoặc chi khoản tiền khổng lồ cho mục tiêu lâu năm như Leao, hoặc đầu tư vào cầu thủ đang tỏa sáng ngay tại Camp Nou là Rashford. Dù chọn hướng nào, quyết định cũng sẽ định hình cấu trúc tài chính và bản đồ nhân sự của Barca trong tương lai gần.