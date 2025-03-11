Thứ Hai, 3/11/2025
Barcelona đổi Dani Olmo lấy Haaland; MU theo sát Semenyo

CTVX03/11/2025 20:02

Barcelona gửi Dani Olmo tới Man City để đổi Erling Haaland; MU theo dõi Antoine Semenyo. Liverpool sẵn sàng chi 60 triệu euro cho Adam Wharton. PSG quan tâm Upamecano.

Barcelona cân nhắc gửi Dani Olmo tới Man City để đổi lấy Erling Haaland; Manchester United tiếp tục theo sát Antoine Semenyo; Liverpool sẵn sàng đáp ứng mức 60 triệu euro cho Adam Wharton. PSG theo dõi Dayot Upamecano, trong khi Barcelona nhận đề nghị 35 triệu euro cho Robert Lewandowski trong tháng 1.

Barcelona đẩy mạnh mục tiêu Haaland, phương án đổi Dani Olmo

Để tiết kiệm chi phí trong nỗ lực chiêu mộ Erling Haaland, Barcelona đang chuẩn bị một thương vụ trao đổi lớn: gửi Dani Olmo tới Man City để đổi lấy tiền đạo người Na Uy (Nguồn: El Nacional). Cùng thời điểm, theo ký giả Jorge Picón, Haaland “rất muốn” được thi đấu cho Real Madrid trong tương lai (Nguồn: Jorge Picon).

Haaland sở hữu khả năng săn bàn thượng hạng.
Ở hướng đi khác, Barcelona đã nhận một lời đề nghị trị giá 35 triệu euro cho Robert Lewandowski từ một câu lạc bộ Ả Rập Xê Út, thời điểm diễn ra vào kỳ chuyển nhượng tháng 1 (Nguồn: Fichajes).

MU theo sát Antoine Semenyo, mở rộng lộ trình nhân sự

Manchester United tiếp tục theo dõi phong độ của Antoine Semenyo (Bournemouth) trước kỳ chuyển nhượng tháng 1. Cầu thủ này đã góp công trong 9 bàn thắng chỉ sau 10 trận tại Ngoại hạng Anh (Nguồn: TEAMtalk). Antoine Semenyo có phong độ tuyệt vời mùa này.

Antoine Semenyo có phong độ tuyệt vời mùa này.
Old Trafford cũng nổi lên như điểm đến tiềm năng của tiền vệ Nottingham Forest, Elliot Anderson vào năm 2026 với mức giá khoảng 70 triệu bảng (Nguồn: TEAMtalk). Song song, MU và Man City cùng theo đuổi tài năng trẻ Jeremy Monga của Leicester City (Nguồn: Football Insider).

Liverpool quyết liệt với Adam Wharton, quan sát tiền đạo Kevin

Lo ngại bị Real Madrid cạnh tranh trong thương vụ Adam Wharton (Crystal Palace), Liverpool sẵn sàng đáp ứng mức giá 60 triệu euro mà đội chủ sân Selhurst Park yêu cầu, nhằm nhanh chóng hoàn tất giao dịch (Nguồn: Defensa Central).

Bên cạnh đó, Liverpool đang để mắt tới Kevin — tân binh của Fulham, gia nhập từ Shakhtar Donetsk với giá 34,6 triệu bảng. Dù chưa ghi bàn, Kevin gây chú ý nhờ khả năng rê bóng và tạo cơ hội; The Reds thậm chí đã cử trưởng bộ phận tuyển trạch theo dõi (Nguồn: Football Insider).

Chelsea cạnh tranh sao trẻ Boca Juniors

Chelsea đang cạnh tranh với Inter Miami và Sevilla để có chữ ký của tiền vệ Milton Delgado thuộc Boca Juniors (Nguồn: El Intransigente).

Brentford “khóa cửa” với Kevin Schade

Dù được Aston Villa và Tottenham quan tâm, Brentford khẳng định không lắng nghe bất kỳ lời đề nghị nào cho tiền đạo Kevin Schade (Nguồn: TBR Football).

Lille đối mặt nguy cơ mất Ayyoub Bouaddi

Lille gần như chấp nhận việc mất tài năng trẻ Ayyoub Bouaddi trong năm tới, khi Arsenal, Liverpool, Chelsea, Man City, Man Utd và Tottenham đều dành sự quan tâm đặc biệt (Nguồn: TBR Football).

PSG để mắt Dayot Upamecano

Paris Saint-Germain theo dõi sát sao trung vệ Dayot Upamecano trong bối cảnh anh chưa gia hạn với Bayern Munich. Chelsea và Liverpool cũng được cho là để ý tình hình, còn phía Bayern — qua Giám đốc thể thao Max Eberl — vẫn muốn giữ chân cầu thủ người Pháp (Nguồn: Fabrizio Romano).

Richarlison để ngỏ rời Tottenham

Richarlison sẵn sàng rời Tottenham Hotspur nếu nhận được lời đề nghị phù hợp. Flamengo, Everton và Orlando City đều quan tâm đến tiền đạo người Brazil (Nguồn: Ekrem Konur).

Tổng hợp nhanh các diễn biến chính

Thương vụ Diễn biến Nguồn
Barcelona – Erling Haaland / Dani Olmo Đề xuất gửi Dani Olmo tới Man City để đổi Haaland El Nacional
Haaland – tương lai “Rất muốn” thi đấu cho Real Madrid trong tương lai Jorge Picon
Robert Lewandowski Barcelona nhận đề nghị 35 triệu euro từ Ả Rập Xê Út (tháng 1) Fichajes
Adam Wharton Liverpool sẵn sàng chi 60 triệu euro (Crystal Palace) Defensa Central
Kevin (Fulham) Liverpool theo dõi; chuyển tới Fulham giá 34,6 triệu bảng; chưa ghi bàn Football Insider
Antoine Semenyo MU theo sát; 9 lần góp công bàn thắng sau 10 trận Ngoại hạng Anh TEAMtalk
Elliot Anderson MU là điểm đến tiềm năng năm 2026, khoảng 70 triệu bảng TEAMtalk
Jeremy Monga MU và Man City cạnh tranh tài năng trẻ Leicester Football Insider
Kevin Schade Brentford từ chối mọi lời đề nghị TBR Football
Ayyoub Bouaddi Lille có nguy cơ mất “ngọc quý”; nhiều ông lớn quan tâm TBR Football
Dayot Upamecano PSG quan tâm; Bayern muốn giữ; Chelsea, Liverpool theo dõi Fabrizio Romano
Richarlison Để ngỏ rời Tottenham; Flamengo, Everton, Orlando City quan tâm Ekrem Konur
Milton Delgado Chelsea cạnh tranh Inter Miami và Sevilla El Intransigente

Tất cả thông tin được trích dẫn theo các nguồn ghi trong ngoặc.

