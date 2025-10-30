Barcelona lo lắng: Lamine Yamal giữa ngã rẽ Messi hay Neymar Barca và RFEF lo ngại: Lamine Yamal dính viêm mu, đá El Clasico khi chưa lành; phong độ hạ còn 3 bàn (2 penalty), 5 kiến tạo so với 5 và 11; thiếu người dẫn dắt.

Chiều muộn của một tuần quốc tế, khi đội tuyển Tây Ban Nha tập trung ở Las Rozas để di chuyển đến Elche, một đoạn video trên Instagram của Nicki Nicole xuất hiện: trực thăng vờn qua những hòn đảo Croatia. Bên cạnh ca sĩ Argentina là Lamine Yamal. Trước đó, Barcelona đã gửi thông báo y tế: Yamal bị viêm mu kéo dài, vắng mặt ở đội tuyển. Câu thốt lên “Cậu ta đang làm cái quái gì vậy?” vang lên trong văn phòng – theo mô tả của nguồn tin – không chỉ một lần, cả ở RFEF lẫn Barcelona.

Ngã rẽ Messi hay Neymar: lựa chọn nằm ở kỷ luật

Câu hỏi đội ngũ của Hansi Flick tự đặt ra – theo nguồn tin trong CLB – nghe quen thuộc với người hâm mộ: Lamine Yamal sẽ theo con đường Neymar hay Messi? Ở Bernabeu, anh thi đấu khi chưa lành hẳn, thiếu tự tin để đột phá. Trước Siêu kinh điển, Yamal xuất hiện trong show của King’s League; giữa tuần điều trị chấn thương, hình ảnh trực thăng cùng bạn gái lại nổi lên. Ở tuổi 18, ranh giới giữa hào quang và trách nhiệm trở nên mong manh.

Yamal đang lạc bước và thiếu người bảo vệ. Ảnh: MD

Thiếu người chỉ đường

Nhiều nguồn từ Barcelona và Madrid (trụ sở RFEF) mô tả một thực tế: không có ai đủ uy tín và gần gũi để dẫn dắt Yamal. “Vấn đề là không ai chỉ đường cho Lamine. Ở tuổi 18 thì rất khó để tự nhìn ra con đường của mình”, một thành viên đội một Barcelona nói với El Mundo. Ở trung tâm Joan Gamper, người ta rỉ tai nhau rằng không ai dám nói “không” với Yamal, kể cả khi nên làm vậy.

Ba kênh có thể tác động được xác định rõ ràng:

Gia đình: bà ngoại Fatima và mẹ Sheila có tình cảm đủ mạnh, nhưng xa lạ với thế giới bóng đá hiện tại của anh.

Người đại diện: Jorge Mendes đã được cảnh báo, một vài người của Gestifute sẵn sàng hỗ trợ, song chưa có hành động cụ thể.

CLB: ngày còn đội trẻ, giám đốc học viện Jordi Roura từng đưa Yamal vào La Masia để tách khỏi ảnh hưởng xấu. Giờ đây, La Masia và văn phòng Camp Nou không còn những chuyên gia như Juanjo Castillo hay Pepe Costa theo sát đời sống cầu thủ. Văn phòng Hỗ trợ Cầu thủ hiện có nhưng không đủ gần gũi; họ chủ yếu giúp các việc như tìm căn hộ. The Underdogs hỗ trợ hình ảnh; gần đây, ai đó đã thuyết phục Yamal hủy buổi xuất hiện trên kênh một streamer Pháp nổi tiếng.

Nicki Nicole trong một trận đấu của Barca. Ảnh: EFE

Chấn thương mu và hệ quả: số liệu nói gì

Điều trị bảo tồn với viêm mu đòi hỏi nhiều giờ vật lý trị liệu và nghỉ ngơi – những yếu tố chưa xuất hiện trong lịch sinh hoạt dày đặc của Yamal giữa hợp đồng quảng cáo, sự kiện CLB và mạng xã hội. Anh đã vắng 5 trận vì đau mu và vẫn thi đấu ở Bernabeu khi chưa lành hẳn. Ảnh hưởng lên phong độ là rõ rệt:

Chỉ số Hiện tại Cùng kỳ mùa trước Bàn thắng 3 5 Trong đó penalty 2 - Kiến tạo 5 11 Trận vắng vì viêm mu 5 -

Ở Barcelona, đã có người bắt đầu nói về khả năng phẫu thuật. Đó là dấu mốc lớn với một cầu thủ 18 tuổi, nhưng việc kéo dài tình trạng hiện tại cũng tiềm ẩn rủi ro.

Lamine Yamal đá Siêu kinh điển khi chấn thương chưa lành hẳn. Ảnh: Diario AS

Tác động lên sân cỏ

Trên sân, sự thiếu tự tin ở những tình huống qua người – thế mạnh làm nên Yamal – khiến Barca đánh mất một mũi khoan chủ lực ở cánh phải. Khi không còn dám đột phá, nhịp tấn công chùng xuống; cơ hội 1v1 biến mất, kéo theo hiệu quả đường bóng cuối. Trong bối cảnh Barca thua 3 trong 5 trận gần nhất, gồm Siêu kinh điển, bài toán quản lý và bảo vệ Yamal càng nóng.

Phòng thay đồ nói gì, CLB phản ứng ra sao

Câu cảm thán “Cậu ta đang làm cái quái gì vậy?” phản ánh nỗi lo thực tế. Sau những ồn ào quanh Siêu kinh điển (thua Real Madrid 1-2), Barca đã ra lệnh cấm liên quan đến Yamal và được dàn sao tán thành – theo các thông tin được nêu ra. Đây là tín hiệu về nỗ lực siết lại kỷ luật và giảm nhiễu cho cầu thủ trẻ.

Barca ra lệnh cấm Lamine Yamal, dàn sao tán thành

Vị thế trái ngược: được vinh danh, nhưng cần định hướng

Trong danh sách 26 ứng viên cho Đội hình tiêu biểu 2024/25 do các cầu thủ bầu chọn, Messi và Ronaldo đều có tên; Lamine Yamal không thể thiếu còn Vinicius thì không – một nghịch lý nếu đặt cạnh chuỗi trận mờ nhạt của Yamal ở Siêu kinh điển. Danh tiếng đến sớm, áp lực càng lớn.

Con đường phía trước

Để Yamal không lạc bước, Barca cần khôi phục cơ chế “bảo vệ kép”: một tiếng nói đủ trọng lượng trong CLB và một bệ đỡ ngoài sân cỏ từ gia đình/đại diện. Ngắn hạn, ưu tiên là sức khỏe: tuân thủ phác đồ điều trị bảo tồn hoặc, nếu được quyết định, chuẩn bị cho phương án phẫu thuật. Dài hạn, câu trả lời cho bài toán Messi hay Neymar không nằm ở tài năng – vốn đã hiển nhiên – mà ở kỷ luật và những “không” cần thiết ở tuổi 18.