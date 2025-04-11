Barcelona tính mua đứt Rashford, Ten Hag ứng viên Wolves Talksport cho biết Barcelona đã lên kế hoạch ký dài hạn với Marcus Rashford nếu điều khoản lương được chấp nhận; Wolves xem xét Erik ten Hag; Napoli thúc đẩy mượn Kobbie Mainoo ngay tháng Một.

Barcelona thúc đẩy kế hoạch mua đứt Marcus Rashford sau khi hợp đồng cho mượn kết thúc, trong khi Erik ten Hag lọt danh sách ứng viên cho ghế HLV trưởng Wolves. Ở Serie A, Napoli đang “tăng tốc” mượn Kobbie Mainoo ngay tháng Một. Ba mũi chuyển động cùng lúc có thể làm đảo trục nhân sự ở Anh và châu Âu trong kỳ giữa mùa.

Barcelona và bài toán Rashford: hợp đồng dài hạn phụ thuộc lương

Theo Talksport, Barcelona đã lên kế hoạch ký dài hạn với Marcus Rashford (28) sau khi hợp đồng cho mượn đáo hạn, với điều kiện tiền đạo người Anh chấp nhận mức lương mà đội bóng xứ Catalonia đưa ra (Nguồn: Talksport).

Barcelona muốn mua đứt Marcus Rashford.

Với Barcelona, đây là một quyết định mang tính cấu trúc đội hình. Một chữ ký lâu dài sẽ cố định vai trò trung phong/tiền đạo lệch trái cho giai đoạn tiếp theo, đồng thời tạo điểm tựa kinh nghiệm cho lớp cầu thủ trẻ. Ở chiều ngược lại, việc rời Old Trafford có thể khép lại một kỷ nguyên mang tính biểu tượng với Rashford – điều Manchester United chắc chắn phải cân nhắc dưới nhiều góc độ phòng thay đồ và lộ trình tái thiết.

Mấu chốt của thương vụ nằm ở thỏa thuận lương. Nếu đạt đồng thuận, thương vụ có thể tạo hiệu ứng domino trên thị trường, đẩy nhanh kế hoạch bổ sung hàng công ở cả hai đầu cầu.

Napoli thúc đẩy mượn Kobbie Mainoo: tăng chất thép tuyến giữa

Teamtalk cho biết Napoli đang “tích cực thúc đẩy” một thỏa thuận cho mượn Kobbie Mainoo (20) ngay tháng Một (Nguồn: Teamtalk). Với nhà vô địch Serie A, đây là nước cờ chủ động nhằm bổ sung tính năng động và khả năng kiểm soát trung tuyến.

Về phía Manchester United, để một tài năng giàu tiềm năng như Mainoo rời đi – dù tạm thời – là bài toán cân bằng giữa nhu cầu thi đấu thường xuyên của cầu thủ và chiều sâu đội hình. Quyết định này có thể tác động trực tiếp tới phương án xoay tua và cấu trúc nhân sự khu vực giữa sân.

Wolves cân nhắc Erik ten Hag cho ghế HLV trưởng

The Athletic đưa tin Erik ten Hag là một trong các ứng viên hàng đầu được Wolves xem xét để thay thế Vitor Pereira (Nguồn: Athletic). Dù chưa có quyết định cuối cùng, đây là phương án có thể định hình lại triết lý thi đấu của Wolves ngay trong mùa giải.

Erik ten Hag là ứng viên cho ghế HLV trưởng Wolves.

Việc Wolves mở rộng tiêu chí lựa chọn cho thấy ưu tiên về sự ổn định và định hướng rõ ràng ở đường dài. Với Ten Hag, môi trường Ngoại hạng Anh không xa lạ; điểm then chốt là sự phù hợp về mô hình nhân sự hiện tại và mức độ ủng hộ dành cho một lộ trình tái thiết.

Chuyển động đáng chú ý khác trên thị trường

Niclas Fullkrug cân nhắc rời West Ham : Người đại diện của tiền đạo 32 tuổi nói trên TOMorrow Business Podcast rằng việc ra đi là “hoàn toàn hợp lý”, mở ra khả năng cho một bến đỗ mới ở chặng cuối sự nghiệp (Nguồn: TOMorrow Business Podcast qua Athletic).

: Người đại diện của tiền đạo 32 tuổi nói trên TOMorrow Business Podcast rằng việc ra đi là “hoàn toàn hợp lý”, mở ra khả năng cho một bến đỗ mới ở chặng cuối sự nghiệp (Nguồn: TOMorrow Business Podcast qua Athletic). William Saliba và sức hút Real Madrid : Trung vệ 24 tuổi thừa nhận viễn cảnh đến Real Madrid “rất hấp dẫn” trước khi ký hợp đồng mới với Arsenal vào tháng Chín, phản ánh vừa sức hút của Los Blancos vừa quyết tâm gắn bó của cầu thủ (Nguồn: Sports Illustrated).

: Trung vệ 24 tuổi thừa nhận viễn cảnh đến Real Madrid “rất hấp dẫn” trước khi ký hợp đồng mới với Arsenal vào tháng Chín, phản ánh vừa sức hút của Los Blancos vừa quyết tâm gắn bó của cầu thủ (Nguồn: Sports Illustrated). Newcastle nhắm Ederson : The I tiết lộ “Chích chòe” đưa tiền vệ 24 tuổi của Atalanta, Ederson, vào danh sách mục tiêu thay thế dài hạn cho Joelinton, nhằm duy trì chất thép và độ ổn định tuyến giữa (Nguồn: The I).

: The I tiết lộ “Chích chòe” đưa tiền vệ 24 tuổi của Atalanta, Ederson, vào danh sách mục tiêu thay thế dài hạn cho Joelinton, nhằm duy trì chất thép và độ ổn định tuyến giữa (Nguồn: The I). Liverpool theo đuổi Ian Subiabre : Đội chủ sân Anfield tham gia cuộc đua chiêu mộ cầu thủ chạy cánh 18 tuổi của River Plate, một tài năng trẻ nổi bật tại Nam Mỹ hiện tại (Nguồn: Fichajes).

: Đội chủ sân Anfield tham gia cuộc đua chiêu mộ cầu thủ chạy cánh 18 tuổi của River Plate, một tài năng trẻ nổi bật tại Nam Mỹ hiện tại (Nguồn: Fichajes). Chelsea và Man United đua chữ ký Vitor Roque : Mundo Deportivo cho biết hai đại diện Anh đều quan tâm tiền đạo 20 tuổi người Brazil từ Palmeiras, hứa hẹn một cuộc cạnh tranh gắt gao trên thị trường (Nguồn: Mundo Deportivo).

: Mundo Deportivo cho biết hai đại diện Anh đều quan tâm tiền đạo 20 tuổi người Brazil từ Palmeiras, hứa hẹn một cuộc cạnh tranh gắt gao trên thị trường (Nguồn: Mundo Deportivo). Oriol Romeu trở lại Southampton : Sport xác nhận tiền vệ 34 tuổi sẽ tái hợp đội bóng cũ sau khi đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng với Barcelona, một cuộc trở về mang tính làm lại sự nghiệp (Nguồn: Sport).

: Sport xác nhận tiền vệ 34 tuổi sẽ tái hợp đội bóng cũ sau khi đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng với Barcelona, một cuộc trở về mang tính làm lại sự nghiệp (Nguồn: Sport). Jonathan David tìm lối ra tại Juventus : Sau khởi đầu khó khăn, Sky Sports cho hay tiền đạo 25 tuổi có thể rời Juventus ngay tháng Một; Tottenham và Bayern Munich dõi theo sát sao (Nguồn: Sky Sports).

: Sau khởi đầu khó khăn, Sky Sports cho hay tiền đạo 25 tuổi có thể rời Juventus ngay tháng Một; Tottenham và Bayern Munich dõi theo sát sao (Nguồn: Sky Sports). De Rossi dẫn đầu đua ghế nóng Genoa: Football Italia cho biết Daniele de Rossi là ứng viên sáng giá sau khi Genoa sa thải Patrick Vieira, hứa hẹn một dự án mới trên băng ghế chỉ đạo (Nguồn: Football Italia).

Tác động tổng quan

Ba trục chính – tương lai của Rashford, kế hoạch cho mượn Mainoo và chiếc ghế HLV Wolves – có thể sớm định hình quỹ đạo của kỳ chuyển nhượng giữa mùa. Với các đội bóng lớn, việc chốt nhanh các mảnh ghép chiến lược sẽ tạo lợi thế cạnh tranh tức thời và giảm rủi ro lệch nhịp trong giai đoạn then chốt của mùa giải.