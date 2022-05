Bắt 11 đối tượng cho vay nặng lãi khủng ở Diễn Châu

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa phá thành công chuyên án, bắt liên tiếp 11 vụ, 11 đối tượng về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”; thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Cán bộ Công an huyện Diễn Châu kiểm tra tang vật thu giữ trong chuyên án. Ảnh: Hồng Ngọc

Trước đó, thông qua công tác trinh sát, đơn vị xác định từ giữa năm 2021 đến nay, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An nói chung, huyện Diễn Châu nói riêng diễn biến phức tạp đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhiều người dân. Nắm bắt nhu cầu tài chính của người dân, các đối tượng đã tiến hành cho vay “nóng” với lãi suất cao gấp nhiều lần so với quy định của pháp luật để thu lợi bất chính. Một số người dân rơi vào cảnh túng quẫn, không còn khả năng trả nợ. Đến thời điểm đóng lãi, trả nợ nhưng chưa có tiền để thanh toán, các đối tượng đã đến tận chỗ ở hoặc gọi điện đe dọa, làm mất ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Trước tình hình nói trên, Công an huyện Diễn Châu đã tiến hành xác lập chuyên án, tập trung lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan để đấu tranh, bắt giữ các đối tượng hoạt động “tín dụng đen”. Quá trình đấu tranh, Ban chuyên án gặp nhiều khó khăn do các đối tượng cho vay lãi nặng thường núp bóng các công ty hỗ trợ tài chính, dịch vụ cầm đồ, cho vay với thủ tục rất nhanh gọn, lãi suất tính toán riêng, không ghi trong các hợp đồng vay tiền.

Bên cạnh đó, một số người dân nhận thức còn hạn chế và bị các đối tượng đe dọa trong quá trình vay tiền nên không tố cáo. Ngoài ra, chế tài xử lý đối với loại tội phạm cho vay lãi nặng còn nhẹ, không đủ sức răn đe nên các đối tượng lợi dụng phạm tội. Tuy nhiên, với tinh thần kiên quyết đấu tranh tội phạm, sau một thời gian điều tra, xác định thời cơ đã chín muồi, từ ngày 21/4/2022 đến 09/5/2022, Công an huyện Diễn Châu đã phá thành công chuyên án, bắt 11 vụ, 11 đối tượng về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”; thu giữ 12 điện thoại di động và nhiều giấy tờ, hợp đồng liên quan đến việc cho vay tiền của các đối tượng. 11 đối tượng tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Diễn Châu. Ảnh: Hồng Ngọc

Quá trình đấu tranh, cơ quan chức năng xác định, từ giữa năm 2021 đến thời điểm bị bắt giữ, 11 đối tượng nói trên đã tiến hành cho nhiều người dân vay với tổng số tiền khoảng 30 tỉ đồng, với lãi suất từ 3.000 đồng đến 5.000 đồng/1.000.000 đồng/ngày (tương đương từ 108% đến 180%/năm); thu lợi bất chính hơn 08 tỉ đồng.



Hiện, Công an huyện Diễn Châu đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án.