Bắt 2 đối tượng người Hàn Quốc bị Interpol truy nã quốc tế

Ngày 28/9, Công an thành phố Đà Nẵng tiến hành bàn giao cho Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an 2 bị can quốc tịch Hàn Quốc bị Tổ chức Cảnh sát hình sự Quốc tế (Interpol) truy nã quốc tế về tội lừa đảo và gây thương tích thân thể nghiêm trọng.

2 bị can quốc tịch Hàn Quốc là Yon Taiyi (50 tuổi) và Nam Kiwon (51 tuổi). Trong đó, Yon Taiyi bị Interpol phát lệnh truy nã quốc tế ngày 23/7/2021 về hành vi lừa đảo. Bị can Nam Kiwon bị truy nã từ 16/8/2021 về hành vi gây thương tích thân thể nghiêm trọng cho người khác.

Bị can Yon Taiyi (ảnh trái) và bị can Nam Kiwon. Trước đó, sau khi nhận thông báo phối hợp từ Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an, các lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng đã tiến hành mở rộng điều tra, truy xét và tìm kiếm các thông tin liên quan đến 2 bị can này.